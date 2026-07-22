Chuyện tình bền bỉ 6 năm

Anh Brice (SN 1985, quốc tịch Pháp) đã có hơn 15 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Anh làm nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống thực phẩm, hiện sống tại Hà Nội.

Phong cảnh đẹp, nhịp sống sôi động... là lý do khiến anh Brice gắn bó với Việt Nam. Cho đến khi gặp được người bạn đời phù hợp – chị Hồng Ngọc (SN 1989, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nghệ sĩ đương đại) anh thực sự xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cặp đôi đã có 6 năm gắn bó. Ảnh: Hà Đào

Năm 2020, trở về Hà Nội sau nhiều năm làm việc ở TPHCM, chị Ngọc quen biết anh Brice nhờ một người bạn chung giới thiệu. Lần đầu ghé thăm nhà anh vào dịp Giáng sinh, căn nhà ven hồ gọn gàng, ấm cúng đã để lại ấn tượng trong lòng chị.

“Hôm ấy, tôi vu vơ ngắm nhìn mọi thứ, thấy vậy, anh bước đến hỏi tôi ‘em có ổn không?’. Sự quan sát tinh tế và có phần tỉ mỉ ấy khiến tôi ngạc nhiên.

Khi ra về, tôi vô tình để quên chiếc áo khoác ở nhà anh và đó là lý do khiến chúng tôi có cuộc gặp lần 2 – cuộc gặp gỡ để trả áo”, chị Ngọc kể.

Đều là người từng trải, họ sớm nhận ra người kia phù hợp với mình. Không có những cuộc theo đuổi mãnh liệt, tình yêu của họ được vun đắp bằng sự quan tâm nhẹ nhàng, những lần giúp đỡ nhau định hướng nghề nghiệp... Chị Ngọc khá bất ngờ khi bạn trai luôn nhắc mình phải quan tâm đến người thân, bạn bè, sẵn sàng cho đi nhiều hơn.

Video đám hỏi của cặp đôi thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Nguồn: Hồng Nga

Tuy nhiên, anh Brice lại khá hờ hững với chuyện kết hôn. Anh luôn cho rằng, đôi bên chỉ cần chung sống hòa hợp, yêu thương và chăm sóc nhau hết lòng là đủ.

Chị Ngọc thì khác, khi tình cảm chín muồi, chị mong cả hai đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới để sự kết nối thêm bền chặt. Trong 6 năm yêu, mỗi năm chị lại nhắc đến chuyện đám cưới một lần, mặc cho bạn trai trì hoãn.

“Cho đến khi em trai kết hôn, tổ chức đám cưới vào năm ngoái, anh ấy nhận ra mình cũng nên có một đám cưới để đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời”, chị Ngọc chia sẻ.

Chú rể đem dàn xe ngựa đi hỏi cưới

Cặp đôi tổ chức đám hỏi, đám cưới cùng ngày ở Thái Nguyên vào tháng 7/2026. Hôn lễ thân mật diễn ra tại một homestay ở Hà Nội sau đó 2 ngày. Mong có một đám cưới trọn vẹn, họ đã dành 1 năm chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Đám hỏi ở Thái Nguyên mang đậm nét truyền thống. Ảnh: @phieudieudichup

Trong 1 năm đó, chị Ngọc và anh Brice lên lịch trình chi tiết đón bạn bè từ khắp nơi trên thế giới sang Việt Nam tham dự hôn lễ, đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị trang phục, nơi tổ chức đám cưới và lịch trình cụ thể trong ngày cưới.

Anh Brice cũng tìm hiểu kỹ phong tục cưới hỏi của Việt Nam để thể hiện sự tôn trọng với nhà gái và mong muốn mọi thứ diễn ra ý nghĩa, trọn vẹn.

Bà Nguyễn Lan Hương (quê Thái Nguyên) - mẹ của chị Ngọc cho hay, vì yêu văn hóa Việt nên trước đó, anh Brice bày tỏ muốn tổ chức đám hỏi mang đậm văn hóa truyền thống của người Việt. Thay vì đi ô tô, anh muốn dùng xe trâu để chở tráp lễ đến nhà gái.

“Tôi cũng muốn đám hỏi của con gái mang nét đẹp truyền thống nên ủng hộ ý tưởng của con rể. Tuy nhiên, tôi không mượn được trâu nên đã thay thế bằng xe ngựa”, bà Hương chia sẻ.

Chú rể đem xe ngựa đi hỏi vợ. Ảnh: @phieudieudichup

Bà Hương trong đám hỏi của con gái. Ảnh: Dương Dung

Bà Hương mượn được bà con trong làng 3 con ngựa và 3 chiếc xe thồ rồi may rèm, cài hoa, trang trí độc đáo.

Sáng 16/7, chú rể Pháp cùng đoàn gần 70 thành viên gồm gia đình và bạn bè đi ô tô từ Hà Nội về Thái Nguyên. Đến điểm dừng đỗ cách nhà gái 500m, chú rể ngồi lên chiếc xe ngựa đầu tiên, theo sau đó là 2 xe khác chở 7 tráp lễ, dẫn cả đoàn tiến vào nhà gái làm lễ.

“Điều khiến tôi bất ngờ là cả đoàn nhà trai đều mặc áo dài truyền thống, không khí đám hỏi giống như buổi hội làng. Mọi người đều vui vẻ, háo hức đón xem”, bà Hương kể.

Sau khi làm lễ gia tiên, cô dâu, chú rể lại ngồi lên xe ngựa, cùng đoàn nhà trai, nhà gái ra nhà văn hóa cách đó 500m dùng tiệc cưới. Bà Hương làm 40 mâm cỗ, mời họ hàng, xóm giềng đến chung vui và bà hạnh phúc khi mọi người đến đông đủ, chúc phúc cho đôi trẻ.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ thân mật tại Hà Nội. Ảnh: Hà Đào

Buổi lễ thân mật tại Hà Nội sau đó cũng diễn ra trong không khí ấm áp. Cặp đôi đọc lời thề nguyện, trao nhau nụ hôn nồng cháy trong sự chứng kiến của bạn bè thân thiết.

Khoảnh khắc thiêng liêng ấy, chị Ngọc mãn nguyện vì tình yêu 6 năm của mình đã có cái kết đẹp.