Những năm gần đây, người tiêu dùng dễ dàng nhận ra logo RS được hãng xe Nhật Bản sử dụng trên nhiều mẫu xe mới của Honda như Jazz RS, HR-V RS, CR-V RS, Civic RS, City RS... nhưng ít ai biết rằng logo này đã gắn liền với lịch sử thể thao của Honda suốt hơn 50 năm qua và ý nghĩa của tên gọi RS là gì?

Tên gọi RS ra đời khi nào?

Trước hết, về khái niệm, nhiều người sẽ nghĩ rằng RS là viết tắt của "Racing Sport" hay "Rallye Sport", những cụm từ những bản hiệu năng cao, mạnh mẽ nhất của các thương hiệu ô tô, đặc biệt là xe thể thao.

Một mẫu xe Honda gắn huy hiệu RS được hiểu là sự kết hợp tính thể thao và vận hành êm ái. Ảnh: Honda

Nhưng Honda lại định nghĩa RS theo một cách khác, đó là viết tắt của "Road Sailing" (con thuyền lướt đi) – một cách đặt tên rất “Nhật Bản” khi dùng tiếng Anh để tạo cảm giác phong cách, dù hơi lạ tai. Ý nghĩa mà Honda muốn truyền tải là những chiếc xe vừa thể thao, mạnh mẽ nhưng vận hành phải êm ái, mượt mà.

Huy hiệu RS ra mắt lần đầu trên Civic vào đầu thập niên 1970 nhằm hướng đến người lái đam mê tốc độ, êm ái và thực dụng hơn so với những bản Type R thuần đua sau này nhưng vẫn mạnh mẽ và thể thao hơn bản thường.

Cũng có ý kiến cho rằng, do phong trào bảo vệ môi trường và cuộc khủng hoảng xăng dầu những năm 1970, Honda muốn sử dụng một thương hiệu nhẹ nhàng hơn cho chiếc Civic thể thao của mình.

Huy hiệu RS xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc Honda Civic 1974, sớm hơn cả huy hiệu Type R. Ảnh: Auto Messe Web

Mặc dù không tập trung vào đường đua như Type R, chiếc Civic RS đời đầu ra mắt năm 1974 tại Nhật Bản, sở hữu động cơ 1.2L chế hòa khí kép 75 mã lực được xem là một bước nhảy vọt đáng kể về sức mạnh so với Civic thông thường (chỉ hơn 50 mã lực). Hộp số 5 cấp thay cho 4 cấp tiêu chuẩn giúp chiếc hatchback này trở thành biểu tượng hiệu suất thời bấy giờ.

Dù lý do đằng sau cái tên này là gì, huy hiệu RS vẫn được những người đam mê Honda tại Nhật Bản nhớ đến một cách trìu mến. Sau một thời gian dài vắng bóng, hãng xe Nhật Bản quyết định đưa huy hiệu RS quay trở lại vào năm 2007.

Thế nhưng không phải trên mẫu Honda Civic, mà dành cho phiên bản thể thao của Honda Fit/Jazz thế hệ thứ hai tại Nhật Bản, với nhiều tinh chỉnh hiệu suất tương tự như Civic RS đã có từ những năm 70.

Đến năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tồn tại, huy hiệu RS đã được “tái xuất” trên phiên bản Civic Hatchback được trang bị động cơ tăng áp 1.5L, hộp số sàn 6 cấp vốn trước đây chỉ dành cho bản Type R tại thị trường Nhật Bản. Trong khi các phiên bản còn lại đều sử dụng hộp số CVT.

Civic RS và Civic Si – Khác biệt ở đâu?

Honda tạo ra các phiên bản thể thao dành riêng cho từng thị trường với tên gọi RS và Si. Ảnh: Honda

Cả Civic RS và Civic Si đều được phát triển để hướng đến trải nghiệm lái thể thao dành cho khách hàng nhưng giữa hai phiên bản lại có điểm khác.

Trong đó, Civic RS là mẫu xe dành riêng cho thị trường Nhật Bản dưới biến thể Hatchback, động cơ 1.5L tăng áp, hộp số sàn 6 cấp với công suất vừa phải. Còn phiên bản Civic Si lại chủ yếu được Honda dành cho thị trường Mỹ dưới biến thể Sedan, bổ sung thêm vi sai chống trượt và tập trung vào hiệu suất cao hơn so với Civic RS.

Có thể coi RS như “anh em hatchback” của Si, nhưng tiếc là người dùng Mỹ khó có cơ hội sở hữu Civic RS dù cộng đồng đam mê vẫn kêu gọi hãng xe Nhật Bản cung cấp đồng thời cả hai phiên bản này.

