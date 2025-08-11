Tuy không phải là quốc gia có lượng siêu xe nhiều như Monaco, Qatar hay UAE, song các đại gia Việt luôn khiến nhiều người phải choáng ngợp trước độ chịu chi khi mua xe triệu đô về rồi để... “phủ bụi” trong garage hoặc hầm chung cư. Điển hình là các siêu xe bị phủ bụi như Lamborghini Huracan của đại gia Nha Trang, Ferrari 488 của đại gia Hà Nội, Lamborghini Huracan của đại gia Sài Gòn hay Ferrari Roma từng của đại gia Vũng Tàu,…

Cách đây 3 năm (tháng 8/2022), một chiếc Ferrari 458 cũng gặp tình cảnh tương tự khi bị phủ bụi trong một garage ở Hà Nội. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi trước đó, dịch Covid-19 lan rộng trên cả nước khiến nhiều người không thể ra khỏi nhà. Dù vậy, hình ảnh chiếc siêu xe hàng hiếm trong trạng thái phủ lớp bụi dày khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc thay chủ nhân của nó.

Mới đây, chiếc siêu xe bất ngờ lăn bánh trở lại trên đường phố Hà Nội khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ. Được biết, xe được đem đi đăng kiểm theo định kỳ. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của xe dù về Việt Nam đã nhiều năm. Khác với hình ảnh bụi bặm cách đây 3 năm, ngoại thất mới mẻ cho thấy chiếc Ferrari đã được chăm sóc kỹ càng hơn.

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc Ferrari 458 Italia này là một trong những chiếc 458 đầu tiên đưa về nước ta. Xe cập cảng Hải Phòng từ năm 2011, nhập khẩu từ thị trường châu Âu. Từ đó đến nay, chiếc xe chưa đổi chủ lần nào. Chủ nhân hiện tại rất kín tiếng, hiếm khi cầm lái xe xuất hiện tại các tụ điểm siêu xe của Hà Nội.

Bên cạnh màu sơn vàng khá hiếm trên dòng siêu xe này tại Việt Nam, xe còn được chủ xe giữ nguyên mọi chi tiết và không độ thêm bất cứ chi tiết mới nào ở ngoại thất. Xe vẫn sử dụng bộ mâm 5 chấu đơn dạng ngôi sao đặc trưng sơn màu bạc, ẩn bên trong là cùm phanh màu đen cùng đĩa phanh ceramic-carbon hiệu suất cao.

Hệ thống ống xả không thay đổi sau nhiều năm, với cụm 3 ống xả nguyên bản hướng ra sau. Các chi tiết như ốp hốc gió, cụm đèn hậu, cụm đèn chiếu sáng còn rất mới so với một chiếc xe hơn 14 năm tuổi.

Khoang nội thất chiếc 458 Italia này sử dụng tông màu đen chủ đạo, bọc da nhiều chi tiết nhưng không có tùy chọn ốp trang trí bằng sợi carbon. Tổng thể cabin xe ít có dấu hiệu “lão hóa” khi ghế ngồi chưa có các vết nhăn, nút bấm chưa bị mờ và mọi thứ đều còn nguyên bản.

“Trái tim” của Ferrari 458 Italia là động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 4.5 lít, cho ra công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, “siêu ngựa Ý” có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 339 km/h.

Hiện tại, siêu xe Ferrari 458 tuy không có giá trị cao trên thị trường xe cũ (khoảng 6-9 tỷ đồng), song một số đại gia tìm mua bởi mẫu xe này vẫn mang giá trị sưu tầm. Đặc biệt, đây cũng là dòng siêu xe cuối cùng trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên của thương hiệu ngựa chồm Italy, trước khi chuyển sang động cơ V8 tăng áp kép trên mẫu 488 từ năm 2015.

