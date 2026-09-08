Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Chủ tài khoản quản lý 1 triệu người trở lên trên mạng xã hội phải thông báo thông tin liên hệ là điều cần thiết. Ảnh tạo bởi AI Gemini

Theo đó, tại Điều 16 dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam như sau:

Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội (sau đây gọi chung là chủ tài khoản, kênh, trang, nhóm) có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng do mình quản lý có từ 1.000.000 người trở lên có trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử theo Mẫu số 67 ban hành kèm theo nghị định này.

Văn bản thông báo gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử hoặc qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Theo ông Võ Quốc Hưng, Giám đốc tăng trưởng của Tonkin Agency, đây là một bước ngoặt tích cực để bước đầu tạo ra hành lang pháp lý, đưa các nhà sáng tạo nội dung (content creator) và các trang, kênh có sức ảnh hưởng và tác động lớn trên các nền tảng mạng xã hội vào khuôn khổ.

Từ đó, quy định này sẽ nâng cao ý thức phát ngôn và trách nhiệm kiểm duyệt nội dung của người làm sáng tạo, lẫn các cá nhân hoặc pháp nhân chủ quản kênh, trang trên môi trường số.

Ông Hưng cho biết, quy định này là rất cần thiết do trong bối cảnh truyền thông hiện nay, với sự phát triển mạnh và sâu của các nền tảng số, với 1 tài khoản có 1 triệu người theo dõi sẽ có sức tác động nhiều khi còn hơn cả một cơ quan báo chí địa phương.

Quy định này sẽ giải quyết được các vấn đề như: người có sức ảnh hưởng phải có trách nhiệm xã hội tương ứng và hạn chế đưa các tin giả, tin mang tính sai lệch nhằm câu view, tương tác hoặc thậm chí là gây hoang mang cho xã hội; tạo sự cạnh tranh bình đẳng cho báo chí chính thống, vì rõ ràng là báo chí chính thống bị ràng buộc và chế tài rất chặt chẽ, trong khi những người có sức ảnh hưởng, những người quản lý các trang fanpage triệu người theo dõi lại dễ dàng thu tiền quảng cáo, tài trợ “khủng”, nhưng lại chịu rất ít các chế tài.

Ngoài ra, việc đăng ký này cũng giúp cơ quan quản lý có thể dễ dàng, nhanh chóng xử lý các tài khoản, kênh, trang, nhóm… vi phạm hơn trước đây vì đã được định danh rõ ràng; tránh trường hợp loay hoay, tốn kém thời gian xác định ai là chủ sở hữu.

Cùng quan điểm, ông Nhân Nguyễn đang hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing tại TPHCM cũng cho rằng, đây là một quy định cần thiết, vì có nhiều cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay lợi dụng sự nổi tiếng và bất chấp đạo đức, pháp luật để nổi tiếng, gây ra nhiều hành vi ảnh hưởng xã hội.

Với những hành vi trên, không phải lúc nào cơ quan chức năng cũng có thể theo dõi và xử phạt được, nên việc cung cấp, xác thực thông tin giúp cá nhân có trách nhiệm hơn với nội dung mình lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ông Võ Quốc Hưng cũng cho rằng, cần tính đến vấn đề khả thi. Đơn cử trường hợp cá nhân hoặc pháp nhân chủ quản cố tình che giấu, thì việc xác định 1 người có bao nhiêu tài khoản mạng xã hội để tính gộp tổng số người theo dõi sẽ rất khó.

Rất nhiều các tài khoản, trang, kênh hiện nay được vận hành bởi các MCN, hoặc các admin ẩn danh không ai biết, việc xác định ai là chủ cũng thách thức không nhỏ.

Cuối cùng, mặc dù có luật nhưng vẫn phải phụ thuộc vào nền tảng, vì rõ ràng nếu nền tảng không hợp tác, hoặc hợp tác cho có lệ thì việc chia sẻ, đối soát dữ liệu để xác định ai là chủ các tài khoản, kênh, trang nào là rất khó, nếu làm thủ công lại rất chậm và tốn nguồn lực nhà nước.