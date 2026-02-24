Ông Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Ngày 24/2, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đăng tải công khai trên trang web chính thức về việc đã nhận được thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Việt Cường.
Ông Cường bị cáo buộc làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.
Dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền nhưng căn cứ vào điều lệ tổ chức, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo ông Cường không còn tư cách là thành viên HĐQT.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.