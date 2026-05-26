Pháo thủ vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài suốt 22 năm, sau khi đánh bại Man City để đăng quang cuối tuần qua.

Không dừng lại ở đó, Arsenal đang hướng tới cú đúp lịch sử khi chuẩn bị chạm trán Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League, diễn ra cuối tuần này.

Thầy trò Arteta vừa đăng quang Ngoại hạng Anh - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng cũng sớm tính toán cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Việc đầu tiên là gia hạn hợp đồng với HLV Mikel Arteta.

Bên cạnh đó, Pháo thủ cũng sẽ hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal ưu tiên bổ sung lực lượng ở ba vị trí gồm hậu vệ cánh, tiền vệ và tiền đạo.

Đồng chủ tịch Josh Kroenke hiểu rằng, các đối thủ sẽ dốc sức lật đổ họ mùa giải tới. Ông chia sẻ trên NBC Sports:

"Công việc không bao giờ dừng lại. Ngay lúc này, các đội bóng khác cũng tăng cường lực lượng để cạnh tranh. Arsenal cần phải nhận thức rõ điều đó.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi đầu tiên về các lĩnh vực cần cải thiện, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Toàn đội rất háo hức bắt đầu kế hoạch.

Josh Kroenke - đồng chủ tịch Arsenal, cùng với chủ sở hữu kiêm cha mình là Stan, đang hướng đến thành công lâu dài

Đây sẽ là kỳ chuyển nhượng thú vị vì có World Cup, nhưng may mắn là mọi người đều đến Mỹ. Thế nên, tôi không phải di chuyển quá nhiều."

Dàn sao Arsenal vừa ăn mừng cuồng nhiệt tại Selhurst Park sau chiến thắng trước Crystal Palace, để rồi nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League.

Khi được hỏi, liệu đây có phải là khởi đầu cho triều đại mới của Arsenal hay không, tiền vệ Declan Rice tự tin khẳng định:

"Tôi hy vọng là vậy. Arsenal hoàn toàn xứng đáng. CLB đang đi đúng hướng và tôi tin đội bóng sẽ tiếp tục duy trì vị thế ở đỉnh cao."