Mikel Arteta trở thành người đầu tiên từng đeo băng thủ quân Arsenal rồi sau đó dẫn dắt CLB tới chức vô địch quốc gia, chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm.

Arsenal tái thiết mạnh mẽ kể từ khi Arteta tiếp quản đội bóng vào tháng 12/2019. Kể từ đó, ông không ngừng giúp “Pháo thủ” tiến bộ.

Trong 6 năm rưỡi, Arteta đưa đội bóng Bắc London từ vị trí thứ 8 tiến lên hạng 5 Premier League, cùng 3 lần liên tiếp cán đích ngôi á quân.

Giờ đây, Arteta đã đi xa hơn một bước để gia nhập danh sách những HLV huyền thoại từng giúp Arsenal vô địch bóng đá Anh. Phòng truyền thống CLB vừa có chiếc cúp thứ 14.

Điều khiến thành tựu của Arteta càng đặc biệt hơn là việc ông được trao cơ hội dẫn dắt Arsenal dù chưa từng làm HLV trưởng bất kỳ đội bóng nào trước đó.

Người gần nhất vô địch Anh ngay trong mùa huấn luyện đầu tiên là Kenny Dalglish, khi ông tiếp quản đội hình Liverpool hùng mạnh thập niên 1980.

Arteta cũng nối bước các HLV Arsenal trước đây từng làm được điều tương tự như Bertie Mee, Tom Whittaker, George Allison và Joe Shaw – nhưng là quá khứ rất xa.

Ở tuổi 44 và 54 ngày, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là HLV trẻ nhất trong lịch sử Arsenal vô địch quốc gia, vượt qua cột mốc của George Graham – người lớn hơn ông 124 ngày khi đăng quang mùa giải huyền thoại 1988/89.

Trong lịch sử Premier League, chỉ có Jose Mourinho vô địch ở độ tuổi trẻ hơn Arteta. Mùa 2004/05, “Người đặc biệt” dẫn Chelsea đến ngôi vương khi 42 tuổi và 94 ngày.

Arteta cũng mới chỉ là người thứ hai từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh với tư cách cầu thủ rồi sau đó vô địch giải đấu với vai trò HLV, sau Roberto Mancini.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Italia từng khoác áo Leicester năm 2001. Sau đó 11 năm, ông giúp Man City nâng cao chức vô địch Anh – danh hiệu đầu tiên của CLB trong kỷ nguyên Premier League.

Mùa này, Arteta giúp Arsenal giành 25 chiến thắng để đưa dải ruy băng đỏ trở lại chiếc cúp vô địch, đồng thời dẫn đội bóng vào chung kết Champions League, nơi họ chạm trán PSG nhằm tranh vị thế CLB số 1 bóng đá châu Âu.

Arteta hiện đạt tỷ lệ thắng hơn 60% sau 351 trận dẫn dắt Arsenal, con số vượt xa những tượng đài như Arsene Wenger, George Graham hay Herbert Chapman.

Sau khi chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi danh hiệu quốc nội, Arteta giờ đứng trước cơ hội làm nên điều chưa HLV nào trong lịch sử 139 năm của Arsenal từng đạt được: mang cúp Champions League về sân Emirates.