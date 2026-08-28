Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Lương Hòa (Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc Công ty Cadisun) mức án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo từng là cấp dưới của ông Hòa cũng bị truy tố về cùng tội danh và nhận mức án từ 28 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.

Theo cáo buộc, Công ty Cadisun có vốn điều lệ 708 tỷ đồng, với 72 cổ đông. Trong giai đoạn 2020-2023, ông Phạm Lương Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Riêng gia đình ông Hòa sở hữu 90,81% vốn điều lệ.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây điện, cáp điện; có 3 nhà máy và 6 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, đều hạch toán phụ thuộc.

Theo nội dung truy tố, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cadisun, ông Hòa đã đưa ra chủ trương và tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ, nhằm đưa khoản doanh thu này ra ngoài sổ sách kế toán và phục vụ chi tiêu nội bộ.

Để thực hiện, công ty sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3- ERP, với 2 phân vùng dữ liệu độc lập gồm:

Phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty (bao gồm cả các giao dịch bán hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn).

Phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Ảnh minh họa

Để thực hiện chủ trương trên, ông Phạm Lương Hòa đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Minh Thành (Phó TGĐ phụ trách kinh doanh), Nguyễn Thị Thêm (Giám đốc tài chính), Đặng Thị Thu Hương (Kế toán trưởng), Lê Thị Thanh Hải (trưởng nhóm kế toán bán hàng), Nguyễn Thị Minh (kế toán tổng hợp, thuế Công ty Cadisun) thực hiện hành vi phạm tội trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Giám định viên Thuế TP Hà Nội có kết luận, tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020-2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Hòa thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng, một doanh nghiệp có những khoản chi mà không thể báo cáo thuế được. Năm 2020, rơi vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19, công ty của bị cáo gặp khó khăn, tưởng như phá sản đến nơi.

Thời điểm đó, một số khách hàng muốn được mua hàng không hóa đơn và bị cáo đã chiều khách, cũng là để đẩy mạnh doanh thu, tạo lợi nhuận cho công ty.

Thủ đoạn phạm tội

Cáo buộc cho rằng, đối với các giao dịch có xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán qua tài khoản của công ty. Đối với các giao dịch không xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bị cáo Nguyễn Thị Thêm hoặc giám đốc của 6 chi nhánh.

Sau đó, tiền này được tập trung, quản lý ngoài hệ thống kế toán và sử dụng theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty Cadisun, trong đó một phần được gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân là người nhà, người thân của ông Hòa.

Tại 6 chi nhánh, giám đốc chi nhánh trực tiếp tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn, thu tiền ngoài hệ thống.

Hàng tháng, chi nhánh lập tờ khai thuế GTGT trên cơ sở các hóa đơn đầu ra, đầu vào phát sinh tại đơn vị. Tuy nhiên, do chi nhánh hạch toán phụ thuộc nên toàn bộ số liệu kế toán của chi nhánh được chuyển về công ty để tổng hợp, lập báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế toàn công ty.

Được biết, trước khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Lương Hòa đã nộp hơn 406 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả vụ án.