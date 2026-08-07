VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Huỳnh Minh Quý (SN 2002, ngụ Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7/2024, bà L. (SN 1967, ở Hà Nội), Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Tuấn Anh (chưa rõ lai lịch), hỏi mua xi măng và sắt thép.

Sau khi bà L. gửi báo giá với tổng trị giá hơn 175 triệu đồng, hai ngày sau, Tuấn Anh gọi lại xác nhận đồng ý mua theo mức giá đã báo. Đồng thời, người này đặt thêm một số máy móc phục vụ công trình xây dựng và gửi vị trí công trình để bà L. giao hàng.

Biết công ty của bà L. không kinh doanh các loại máy móc này, Tuấn Anh đề nghị bà đứng ra mua hộ rồi nâng giá bán để cả hai cùng hưởng phần chênh lệch.

Khi bà L. đồng ý, Tuấn Anh cung cấp số điện thoại của một cửa hàng bán máy móc và hướng dẫn liên hệ đặt hàng. Gọi đến số này, bà L. được một phụ nữ đề nghị kết bạn qua Zalo để gửi hình ảnh, thông tin các loại máy móc cho lựa chọn.

Ảnh minh họa

Tin lời đối tác, bà L. chỉ đạo kế toán chuyển hơn 1,4 tỷ đồng để mua số máy móc theo yêu cầu. Số tiền được chuyển thành 5 đợt, tuy nhiên giao dịch cuối cùng trị giá 252 triệu đồng bị treo nên chưa thực hiện thành công.

Sau khi hoàn tất việc mua máy móc, bà L. tiếp tục chỉ đạo nhân viên vận chuyển máy móc cùng vật liệu xây dựng đến địa điểm công trình tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) theo định vị mà Tuấn Anh cung cấp. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhân viên không tìm thấy công trình nào như thông tin đã nhận.

Nhiều lần gọi điện cho Tuấn Anh nhưng không liên lạc được, bà L. tiếp tục liên hệ với người bán máy móc cũng không có kết quả. Nhận ra mình bị lừa, bà đã đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phối hợp với ngân hàng thu hồi và hoàn trả cho bị hại 252 triệu đồng từ giao dịch chưa hoàn tất, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lần theo dòng tiền, lần ra mắt xích trong đường dây lừa đảo

Lần theo dòng tiền bị chiếm đoạt qua nhiều tài khoản ngân hàng, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã triệu tập Huỳnh Minh Quý để làm việc.

Theo CQĐT, Quý không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 5/2024, Quý xem được một tài khoản TikTok đăng video tuyển người làm "job banking", giới thiệu công việc mở và cho thuê tài khoản ngân hàng cho một công ty tại Campuchia với mức thù lao cao.

Dù biết đây là hoạt động trái pháp luật, Quý vẫn làm theo hướng dẫn, mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Ngày 26/5/2024, Quý xuất cảnh sang Campuchia và làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Venus.

Đến ngày 3/7/2025, hai tài khoản ngân hàng do Quý đứng tên đã nhận 280 triệu đồng là một phần số tiền các đối tượng lừa chiếm đoạt của bà L. Sau đó, Quý tiếp tục chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản khác nhằm giúp sức cho các đối tượng chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Làm việc với CQĐT, Quý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai từng rủ Tìn Dịp Long (SN 2001, ngụ Đồng Nai) sang Campuchia làm công việc tương tự. CQĐT đã triệu tập Long nhưng chưa có kết quả.

Hiện CQĐT đã tách vụ án đối với hành vi của Long để tiếp tục điều tra, xử lý. Đối với người đàn ông tự xưng Tuấn Anh và người phụ nữ giả làm chủ cửa hàng bán máy móc cho bà L., CQĐT vẫn chưa xác định được nhân thân.