Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa gửi thư cảm ơn nữ du khách Vũ Thị Mai, bày tỏ mong muốn xin phép sử dụng những thước phim chị quay để quảng bá du lịch địa phương.

Sau khi xem những thước phim về tỉnh Cao Bằng do chị Vũ Thị Mai đăng trên Facebook, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã gửi thư cảm ơn và giao ngành văn hóa, du lịch liên hệ để xin phép sử dụng một số hình ảnh phục vụ quảng bá địa phương.

Hình ảnh đồi cỏ cháy trong clip do chị Vũ Thị Mai đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: NVCC

Trong thư, ông Lê Hải Hòa viết: “Tôi rất vui khi được xem những thước phim bạn quay về Cao Bằng trên tài khoản Facebook Vũ Mai. Thực sự rất đẹp và nhiều cảm xúc!”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cảm ơn chị Mai đã dành thời gian đến địa phương, khám phá và ghi lại những hình ảnh về vùng đất này.

Theo ông Hòa, có những cảnh sắc rất quen thuộc với người dân Cao Bằng nhưng qua góc máy của nữ du khách lại trở nên đặc biệt. Ông cho rằng những video này có thể khiến nhiều người muốn một lần đến Cao Bằng để trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm.

Người đứng đầu UBND tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, địa phương có nhiều cảnh đẹp, nét văn hóa và con người mến khách nhưng vẫn còn không ít nơi chưa được nhiều người biết đến.

Ông mong chị Mai tiếp tục chia sẻ những thước phim và trải nghiệm để có thêm du khách biết đến, lựa chọn Cao Bằng cho các chuyến đi.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh liên hệ với chị Mai, trước hết để cảm ơn và trao đổi về việc xin phép sử dụng một số hình ảnh, thước phim trong hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Cao Bằng.

Địa phương cũng muốn mời nữ du khách trở lại Cao Bằng để khám phá thêm những nơi mà trong chuyến đi trước chị chưa kịp đến.

“Nếu có dịp, tôi rất vui được gặp bạn, cùng uống chén trà và nghe bạn chia sẻ những cảm nhận về Cao Bằng, cả những điều bạn thấy đẹp và những điều địa phương cần làm tốt hơn để du khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn”, ông Lê Hải Hòa viết.

Cuối thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chúc chị Mai có thêm nhiều chuyến đi và những thước phim đẹp.