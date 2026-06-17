Mosey và Jess, một cặp đôi đến từ Vương quốc Anh, đang trong 12 tháng nghỉ việc để khám phá thế giới. Với họ, du lịch không chỉ là những chuyến đi ngắn ngày để tham quan, giải trí mà còn là cơ hội tìm hiểu văn hóa, gặp gỡ người dân bản địa và trải nghiệm những cách sống khác nhau.

Đầu tháng 5, Mosey và Jess đặt chân đến Việt Nam. "Không lên lịch trình quá chi tiết, chúng tôi bắt đầu tại Hà Nội rồi khám phá dần dần các điểm đến ở phía Bắc", cặp đôi cho hay. Họ đã có những ngày tuyệt vời ở Hà Nội, Sa Pa, Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) và Cao Bằng.

"Ban đầu, chúng tôi dự định ở Việt Nam đủ 45 ngày theo thời hạn lưu trú cho phép. Tuy nhiên, do có việc gia đình nên chúng tôi phải về Anh gấp sau vài tuần.

Dù chuyến đi ngắn hơn dự kiến, những trải nghiệm tại Việt Nam vẫn để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng. Cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, chúng tôi sẽ quay lại đây, tiếp tục khám phá vẻ đẹp kỳ thú của quốc gia Đông Nam Á này", cặp đôi chia sẻ.

Cặp đôi du khách tận hưởng vẻ đẹp của Việt Nam. Ảnh: Instagram Moseyandjess

Sững sờ trước khung cảnh ở homestay tại Cao Bằng

Khác với một số du khách muốn đi thật nhiều điểm trong thời gian ngắn, cặp đôi người Anh chọn cách di chuyển chậm để cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa, cảnh quan và con người.

Khi dừng chân ở khu vực thành phố Cao Bằng cũ, họ được chủ homestay giới thiệu về đồi cỏ Ba Quáng và thác Thàng Khám - những địa điểm mang vẻ đẹp hoang sơ, chưa nổi tiếng trên truyền thông quốc tế. Những lời giới thiệu này khiến Mosey và Jess háo hức lái xe máy tới khám phá.

Khi đang tìm kiếm đường xuống thác Thàng Khám, cặp đôi tình cờ thấy một ngôi nhà sàn của người dân địa phương, nằm ở vị trí rất đẹp mắt và dường như có kinh doanh lưu trú.

"Chúng tôi vào hỏi thăm xem chủ nhà còn phòng trống không. May mắn là tối hôm đó homestay không có khách lưu trú. Khi bước vào căn phòng, mở rèm cửa, khung cảnh thiên nhiên hiện ra khiến tôi sững sờ. Thác nước chảy rì rào, tung bọt trắng xóa, núi đồi, ruộng nương, cỏ cây xanh mướt, hoang sơ và bình yên dưới ánh nắng chiều. Xa xa, một đàn trâu lững thững di chuyển. Tất cả đẹp như một bức tranh", Mosey kể.

Con thác này chính là thác Thàng Khám nằm ở xóm Khọn Quang (xóm Phiêng Khằn cũ), cách đồi cỏ Ba Quáng khoảng 2km, đường dễ đi, thuận lợi di chuyển.

"Bức tranh" thiên nhiên nhìn từ căn phòng homestay. Nguồn: Moseyandjess

Cặp đôi thích thú quay lại khung cảnh đó và chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn video ngắn nhanh chóng thu về 1 triệu lượt xem. Rất nhiều du khách Việt Nam và du khách quốc tế hỏi thăm địa chỉ homestay, nơi có "ban công triệu đô". Người dùng mạng càng ngạc nhiên hơn khi Mosey cho biết, anh thuê căn phòng với giá chỉ khoảng 600.000 đồng/đêm.

Theo nam du khách, homestay nơi anh dừng chân không quá rộng lớn. Các phòng nghỉ được thiết kế đơn giản nhưng sạch sẽ, chắc chắn, đầy đủ tiện nghi và có điều hòa. Phòng tắm sử dụng chung nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho khách.

"Tầm nhìn từ ban công căn phòng đẹp tới khó tin. Chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Đặc biệt, chủ nhà gây ấn tượng với sự thân thiện, hiếu khách, nấu những món ăn địa phương hấp dẫn", anh Mosey chia sẻ.

Ảnh: Instagram Moseyandjess

Theo anh Triệu Công Tư, chủ homestay mà du khách Anh nhắc đến, gia đình anh là người địa phương và chỉ vừa bắt tay làm homestay đón khách tới trải nghiệm cuộc sống nhà sàn, khám phá bản làng. Hiện homestay có 5 phòng, trong đó 3 phòng có tầm nhìn trực tiếp ra thác Thàng Khám. Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là từ tháng 5 đến tháng 11.

Anh Tư nói thêm, homestay chưa hoàn thiện nên chưa có mức giá chính thức. Mức giá 600.000 đồng/đêm vị khách Anh chia sẻ là mức giá tạm thời trong thời gian chờ hoàn thiện.

"Quá khó để chọn đâu là điểm đến yêu thích nhất"

Khi được hỏi về điểm đến yêu thích nhất ở Việt Nam, cặp đôi cho biết "quá khó để chọn một nơi cụ thể", nhưng cung đường ở Tuyên Quang và Cao Bằng là trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Cặp đôi chinh phục đèo Khau Cốc Chà. Tuy tổng chiều dài chỉ 2,5km nhưng đèo có độ dốc đứng ấn tượng, gồm 15 tầng với 14 khúc cua tay áo. Ảnh: Instagram Moseyandjess

"Chúng tôi say mê mọi thứ mình thấy trên đường từ phong cảnh, núi non, những ngôi làng nhỏ, những con suối, thác tự nhiên, khí hậu và đặc biệt là con người. Tới đây chúng tôi mới hiểu tại sao có những du khách gọi Việt Nam là vùng đất tuyệt đẹp trên thế giới", Mosey tâm sự.

Ẩm thực cũng là một phần khiến chuyến đi Việt Nam trở nên đặc biệt với hai du khách Anh. Họ đã thử nhiều món ăn như phở, bún chả, bánh mì, bánh xèo, bò lá lốt, phở chiên phồng, phở cuốn bò.

"Chỉ nghĩ về những món ăn này, tôi đã háo hức trở lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ dành thời gian tham gia một tour ẩm thực tại Hà Nội để hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực của người Việt", cặp đôi chia sẻ.

Với Mosey và Jess, chuyến đi Việt Nam lần này mới chỉ là phần mở đầu cho những trải nghiệm tuyệt vời còn đang dang dở.

Cặp đôi leo núi để chiêm ngưỡng thung lũng Ngọc Côn, Cao Bằng từ trên cao. Ảnh: Instagram Moseyandjess