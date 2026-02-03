HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm): 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 15 năm tù.

Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ): 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 19 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm): 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ): 5 năm tù về Tội Đưa hối lộ.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM): 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM): 3 năm tù 3.

Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên): 9 năm 6 tháng tù.

Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh): 8 năm 6 tháng tù.

Cao Hữu Lạng (cựu Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh): 2 năm tù 6.

Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh): 6 năm tù.

Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng): 2 năm tù. Nguyễn Duy Thanh (cựu phó khoa dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên): 5 năm tù.

Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ): 2 năm tù.

Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) 2 năm tù.

Võ Thị Kim Loan (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre cũ): 5 năm 6 tháng tù.

Vũ Thị Ngát (cựu giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên): 2 năm tù.

Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Phó trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính kiêm kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên): 2 năm tù.

Nguyễn Văn Trịnh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng): 5 năm tù.

Huỳnh Tiến Dũng (Phụ trách khoa dược, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ): 2 năm tù.

Quách Thị Lịch (cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên): 2 năm tù.

Vũ Đức Thắng (cựu trưởng khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên): 2 năm tù.

Tống Viết Phải (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng): 3 năm tù.

HĐXX. Ảnh: CTV

Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Hành vi này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với ông Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng, cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Ngoài ra, quá trình Công ty Dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn...