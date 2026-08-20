Đầu năm 2022, bà Phạm Thị Minh T. (SN 1965, ở Thái Nguyên) được nhân viên bán hàng của Công ty Emerald là anh Nguyễn D.T. giới thiệu mua đất tại dự án khu dân cư Thịnh Lang.

Sau khi đưa bà T. đi xem vị trí thửa đất, anh D.T. dẫn bà đến trụ sở Công ty Emerald để gặp Trần Sinh Viên (SN 1994, Chủ tịch HĐQT Công ty Emerald, Công ty Garen, Tổng giám đốc Công ty Bình Minh).

Tại đây, Viên đưa ra thông tin dự án đang mở bán và thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Công ty Emerald, nếu bà T. đồng ý mua thì sẽ được giảm giá từ 7-10%. Tin tưởng, bà T. đã đồng ý mua 6 thửa đất tại dự án.

Ngày 21/3/2022, tại trụ sở Công ty Emerald, bà T. và Viên ký 6 “Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư Thịnh Lang” với nội dung: Công ty Emerald chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Minh T. 6 thửa đất với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi ký hợp đồng, bà T. đã chuyển 4 tỷ đồng vào tài khoản của Chủ tịch HĐQT Công ty Emerald để đặt cọc mua đất. Tuy nhiên, sau đó bà T. không được chuyển nhượng các thửa đất trên như cam kết.

Lúc này, bà T. mới cất công tìm hiểu kỹ về dự án thì biết toàn bộ thông tin những lô đất do Viên và Công ty Emerald bán cho mình là không có thật. Công ty Emerald không phải là chủ sở hữu, không có quyền bán, chuyển nhượng những thửa đất trên.

Khi bà T. yêu cầu Công ty Emerald trả lại số tiền mà bà đã nộp thì chỉ nhận được lời hứa hẹn suông. Vì đòi tiền không được, bà T. đã làm đơn tố giác gửi tới cơ quan công an.

19 nhà đầu tư sập "bẫy lừa"

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ bà T. không phải nhà đầu tư duy nhất bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Sinh Viên tại tòa. Ảnh: TN

Theo tài liệu truy tố, do cần tiền để trả nợ, chi trả chi phí hoạt động của các công ty và chi tiêu cá nhân, Trần Sinh Viên đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Emerald, Công ty Garen và Công ty Bình Minh là chủ đầu tư hoặc có quyền bán căn hộ, bán các lô đất tại nhiều dự án ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Việc này nhằm mục đích khiến các nhà đầu tư tin tưởng, chuyển tiền mua các thửa đất, căn hộ rồi Viên chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2022 - 5/2024, Viên đã chiếm đoạt của 19 người bị hại với tổng số tiền gần 9,7 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo tiền của các nhà đầu tư, Viên đưa ra các thông tin gian dối với các nhân viên của Công ty Emerald để họ giới thiệu với khách hàng. Viên còn dẫn nhân viên công ty đi xem vị trí đất và đưa bản đồ tương ứng với các thửa đất để nhân viên tìm khách hàng.

Ngày 20/8, Trần Sinh Viên bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.