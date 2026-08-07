Theo nội dung cáo buộc, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper.

Đồng thời, các đối tượng mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của những người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được cho thấy có đủ cơ sở kết luận Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (trong vòng đỏ) đang đào tạo nhân viên để lừa đảo. Ảnh: CACC

Trong số các nhân viên dưới trướng của Mr Pips phải kể đến Đinh Thị Dung (SN 1989, ở phường Phú Diễn, Hà Nội).

Năm 2019, Dung vào làm việc tại văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý. Dung được Nam và Ngọ tin tưởng giao nhiệm vụ là quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng.

Theo cơ quan điều tra, Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Dung được hưởng lợi hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương được nhận là hơn 733 triệu đồng, còn tiền thưởng lên tới hơn 15,8 tỷ đồng (tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là hơn 396 tỷ đồng).

Một bị can khác cũng kiếm được bộn tiền nhờ làm việc cho Nam và Ngọ là Nguyễn Đức Tuyến (SN 1996, ở phường Phú Diễn, Hà Nội).

Tuyến được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Ngọ quản lý từ năm 2019. Tháng 7/2022, bị can này được giao nhiệm vụ là quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh đối với 2 văn phòng.

Theo tài liệu truy tố, Tuyến phải chịu trách nhiệm đối với 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đường dây của Mr Pips. Tổng tài sản mà các nhà đầu tư bị chiếm đoạt ở 3 vụ lừa trên được xác định là hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong thời gian làm việc cho đường dây lừa đảo, Tuyến được hưởng lợi hơn 23 tỷ đồng (tiền lương là hơn 1,1 tỷ đồng; tiền thưởng là hơn 22 tỷ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là hơn 562 tỷ đồng).

Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án

Quá trình điều tra vụ án, ngày 4/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để điều tra làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của 1.587 đối tượng làm việc tại các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ khác; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị can đang bỏ trốn gồm: Isik Uran, Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Vũ Thị Phương Hằng và Nghiêm Quốc Chính.

Cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng chưa xác định thông tin lai lịch; đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Zalo chưa xác định nhân thân, lai lịch liên hệ với các nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ hành vi của rất nhiều đối tượng là nhân viên ở nhiều bộ phận, từng hoạt động dưới trướng Mr Pips.