VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, ở Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng cuối năm 2018, anh Đinh Quang C. (SN 1986), chủ sở hữu căn hộ tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, do không có nhu cầu sử dụng nên rao bán căn hộ. Biết thông tin, bị can Dũng giả vờ hỏi mua. Sau khi trao đổi, anh C. đồng ý bán căn hộ với giá 40 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, để tạo dựng lòng tin với anh C., Dũng nói dối rằng mình là thiếu tướng trong quân đội, đồng thời đề nghị anh C. cho ở nhờ căn hộ một thời gian để thu xếp tiền mua nhà.

Tin tưởng Nguyễn Quang Dũng có khả năng mua nhà, anh C. đồng ý cho Dũng vào ở nhờ tại căn hộ.

Cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Duy P. (SN 1984, ở Hà Nội) quen biết Nguyễn Quang Dũng. Dũng tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

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Khoảng đầu năm 2019, Dũng mời anh P. về quê tại xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Anh P. rủ thêm bạn là Trần Văn T. (SN 1984, ở Hà Nội) đi cùng.

Tại đây, anh P. và anh T. gặp Dũng cùng hai người bạn của bị can. Dũng tự giới thiệu với mọi người rằng mình là thiếu tướng trong quân đội, có nhiều mối quan hệ và do tính chất đặc thù công việc nên không thường xuyên có mặt tại trụ sở cơ quan.

Do làm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và muốn mở rộng các mối quan hệ, anh Trần Văn T. chủ động xin số điện thoại của Dũng để giữ liên lạc. Sau lần gặp mặt, Dũng nhiều lần mời anh T. đến chơi tại căn hộ của anh C. ở phố Hoa Lan 7, đồng thời “nổ” rằng căn hộ này là của mình.

Khi tạo được lòng tin với anh T., Dũng tiếp tục nói dối rằng bản thân đang cần tiền để phục vụ việc mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, rồi đặt vấn đề vay tiền. Tin Dũng là người có chức vụ và muốn tạo dựng mối quan hệ, anh T. đã chuyển cho Dũng tổng cộng 4,5 tỷ đồng.

Bỏ trốn ra nước ngoài

Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, người bị hại gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác Nguyễn Quang Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác minh và xác định Dũng không hề công tác tại đơn vị như người này tự giới thiệu.

Về phía bị can, sau khi nhận tiền, Dũng khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân và cùng một người quốc tịch Trung Quốc mua một viên đá hủy kính với giá 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dũng không cung cấp được tài liệu chứng minh lời khai này.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Dũng bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị Cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 1/2026, bị can trốn sang Thái Lan. Cơ quan điều tra sau đó vận động Dũng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 7/3/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Cơ quan Công an, xin được về Việt Nam đầu thú. Đến ngày 10/3, Cơ quan điều tra tiếp nhận đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đến nay, bị can đã bồi thường cho người bị hại 4,4 tỷ đồng, anh T. không có yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can Dũng.