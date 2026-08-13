VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án lừa đảo xin cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện tại suối Yến - chùa Hương (Hà Nội).

Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Mai Xuân Nam (SN 1992, Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (SN 1987, Nghệ An), Quách Thị Thêu (SN 1977, Hà Nội) và Nguyễn Bá Hữu (SN 1970, Nghệ An).

Ông Phạm Văn Đức (SN 1979, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh cá thể tại Khu du lịch Chùa Hương, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ, đồ lễ và chở khách bằng đò.

Theo cáo trạng, trước năm 2023, ông Đức cùng các hộ kinh doanh tại địa phương được sử dụng đò chèo tay để chở khách trên suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương (từ mùng 6/1 đến ngày 25/3 Âm lịch hằng năm).

Đến đầu tháng 4/2023, UBND xã Hương Sơn thông báo việc thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương (gọi tắt là Hợp tác xã Chùa Hương), đồng thời giao Hợp tác xã này quản lý và khai thác hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đò trên suối Yến.

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Sau khi Hợp tác xã Chùa Hương được thành lập, ông Đ. và một số hộ kinh doanh đề nghị được gia nhập nhưng không được chấp thuận. Do đó, các hộ kinh doanh thống nhất thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Suối Yến (gọi tắt là Hợp tác xã Suối Yến). Trong đó, anh Phạm Mạnh Tuấn là người đại diện pháp luật, giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Đức giữ chức Giám đốc Hợp tác xã.

Sau khi thành lập, anh Tuấn đại diện Hợp tác xã Suối Yến nộp hồ sơ đến UBND xã Hương Sơn và UBND huyện Mỹ Đức (cũ) để xin cấp phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay trên suối Yến nhưng chưa được chấp thuận. Qua các mối quan hệ quen biết, ông Đức được giới thiệu tới gặp bị can Mai Xuân Nam để nhờ giúp đỡ.

Khoảng tháng 9/2023, trong cuộc gặp gỡ, Nam giới thiệu có quen biết một người tên Thịnh (chưa xác định được nhân thân) là cháu của lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện.

Tin lời Nam, ông Đức, anh Tuấn cùng các thành viên HĐQT thống nhất nhờ Nam xin cấp phép cho Hợp tác xã. Nam đồng ý đưa ra mức giá 1,2 tỷ đồng. Trong thời gian liên hệ nhờ cấp phép cho Hợp tác xã Suối Yến, Nam cùng các đồng phạm đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao thêm tiền, nâng tổng số tiền ông Đức đã chuyển cho các bị can là hơn 4,4 tỷ đồng.

Cầm tiền của người nhẹ dạ, các bị can không sử dụng vào việc xin cấp phép như đã cam kết mà chiếm đoạt. Trước khi vụ việc bị tố giác, Nam, Hữu và Hòa đã trả lại ông Đức 350 triệu đồng. Cáo trạng xác định, các bị can còn chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.