Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn CT Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: PV

Ngày 22/8, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn CT Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu làm chủ công nghệ chip bán dẫn. Tại sự kiện, đã diễn ra hội thảo khoa học “Đảm bảo an ninh và tự chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung đưa ra ví dụ nhấn mạnh sự cấp thiết của độc lập, tự chủ trong khoa học công nghệ. Mới đây, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã truy vấn Nvidia những mối lo ngại về chip H20 có chứa backdoor và có thể theo dõi từ xa. Nvidia cũng liên tục đối mặt với những truy vấn về việc các chip có gắn thiết bị theo dõi. Trung Quốc cũng đã tháo các chip của phương Tây ra khỏi các thủy điện lớn của quốc gia. Thế giới cũng đang đứng trước một mối đe dọa mới trong lĩnh vực an ninh là các dạng mã độc nhưng hoạt động ở cấp độ CPU, tức là có khả năng ẩn mình sâu trong các phần cứng và vượt qua được hết phần lớn các giải pháp bảo mật.

Hiện nay, chúng ta đang phải sử dụng hoàn toàn chip nước ngoài. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng có thể bị thất thoát những dữ liệu quốc gia. Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung

Về phía Mỹ, họ cũng đã cấm sử dụng chip của Trung Quốc sản xuất trong các thiết bị phục vụ quân đội. Úc cũng đã cấm các linh kiện chip của Trung Quốc trong các mạng của chính phủ.

“Ngày nay, không có nền độc lập nào là độc lập thực sự nếu như còn bị lệ thuộc về công nghệ. Việt Nam đang trong một quá trình chuyển đổi số cực kỳ mạnh mẽ, với tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số rất nhanh, rất mạnh này cũng đang mở ra những vấn đề mới”, Chủ tịch CT Group nói.

Ông Trần Kim Chung chia sẻ tiếp: chúng ta đã chuyển đổi số xong trục thứ nhất là công dân, bắt đầu đến trục thứ hai là tổ chức và trục thứ ba, kênh đường thứ ba, kênh đường cuối cùng là chuyển đổi số theo mặt đất, không gian cận biên, đa tầng. Như vậy ở trục thứ ba, số lượng dữ liệu lớn hơn nhiều và số lượng thiết bị phần cứng tham gia càng lớn hơn. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang phải sử dụng hoàn toàn là chip nước ngoài. Điều này có nghĩa là có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Cũng có thể bị thất thoát những dữ liệu quốc gia. Cũng có thể không chủ động được trong những tình huống khẩn cấp.

Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung nhấn mạnh sự cấp thiết của độc lập tự chủ trong khoa học, công nghệ nên phải làm chủ được các công nghệ lõi từ thiết kế, sản xuất cho đến thương mại hóa chip bán dẫn. Ảnh: PV

Phía CT Group cho rằng, trước vấn đề này cần phải có một tầm nhìn cao hơn. Thứ nhất là làm chủ được các công nghệ lõi từ thiết kế, sản xuất cho đến thương mại hóa chip bán dẫn. Thứ hai là cần phải tạo ra những sản phẩm Made by Vietnam để phục vụ cả dân sinh, cả quốc phòng, an ninh và tham gia cạnh tranh một cách bình đẳng trên thị trường thế giới.

Và hơn hết là cần phải xây dựng được một nền công nghiệp bán dẫn độc lập, tự chủ và mạnh mẽ, đặt nền móng cho công nghệ cao, đặt nền móng cho tự chủ quốc gia. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể thực sự trở thành trung tâm bán dẫn mới của Đông Nam Á, vừa phục vụ cho quốc gia, vừa cung ứng cho thế giới.

Chủ tịch CT Group nhấn mạnh, để thực hiện được những vấn đề này cần một liên minh chiến lược giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, mô hình “ba nhà”.

Chúng ta cần phải xây dựng được một nền công nghiệp bán dẫn độc lập, tự chủ và mạnh mẽ, đặt nền móng cho công nghệ cao, đặt nền móng cho tự chủ quốc gia. Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết việc hợp tác với CT Group là một cột mốc chiến lược, hiện thực hóa tinh thần “Đồng hành – Sáng tạo – Phát triển” trong gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, tri thức với thực tiễn, nghiên cứu với sản xuất, đào tạo với thị trường lao động chất lượng cao.

Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với CT Group sẽ hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cùng với việc đồng hành triển khai các dự án nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, thiết bị bay không người lái, AI, đô thị thông minh và năng lượng sạch.

Hai bên sẽ hình thành các phòng thí nghiệm, trung tâm sáng tạo chung để các nghiên cứu, ý tưởng của sinh viên, các nhà khoa học trở thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gắn sát với nhu cầu của thị trường.