Ngày 5/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, sửa chữa, xây dựng lại nhà mới cho người dân vùng sạt lở.

Theo báo cáo, toàn TP Đà Nẵng có 413 căn nhà bị thiệt hại nặng nằm trong diện hỗ trợ gồm: 121 nhà sập hoàn toàn, 116 nhà hư hỏng trên 70% và 176 nhà hư hỏng từ 50-70%.

UBND TP Đà Nẵng họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây dựng nhà cho người dân vùng sạt lở.

Đại diện các xã miền núi cho biết hiện có nhiều nguồn lực từ các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là nhiều tuyến đường vẫn bị sạt lở, chưa thông tuyến, khiến việc đưa vật liệu lên vùng cao chưa thể triển khai ngay. Một số hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ nền đất nên không còn vị trí để xây dựng lại.

Các xã kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế sắp xếp dân cư, bố trí kè chống sạt lở, đồng thời quan tâm đầu tư khu tái định cư mới để người dân ổn định lâu dài...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải đảm bảo tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Những nơi chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Hiện trường vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng). Ảnh: P.T

Chủ tịch TP Đà Nẵng giao các sở, ngành hướng dẫn kỹ thuật, thủ tục xây dựng – đầu tư cho cấp xã; cử cán bộ lên trực tiếp hỗ trợ địa phương nghiên cứu, lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp. Về vật liệu, ông thống nhất tận dụng nguồn cát, sỏi tại chỗ, áp dụng tương tự đối với sáu trường nội trú liên cấp vừa được khởi công ở miền núi.

Chủ tịch TP cũng lưu ý địa phương phải làm việc sát dân, phát huy vai trò chủ động của người dân trong quá trình khôi phục nhà cửa đồng thời kiểm soát việc sử dụng nguồn hỗ trợ, tránh tình trạng dùng sai mục đích.

Trao đổi bên lề cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã giao kế hoạch chi tiết đến từng xã, từng hộ dân và chỉ đạo triển khai quyết liệt. Lực lượng công an, quân đội sẵn sàng hỗ trợ nhân lực và phương tiện.

Tinh thần chung là hoàn thành sửa chữa toàn bộ các nhà hư hỏng trước 31/12. Các nhà sập hoàn toàn phải xây dựng xong trước 31/1/2026.

Về dài hạn, lãnh đạo thành phố xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định khu vực có nguy cơ sạt lở, lập danh sách hộ dân và bố trí vị trí tái định cư mới thật sự ổn định, bền vững.

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chia sẻ bên lề cuộc họp.

Thông tin thêm về việc sạt lở xảy ra nhiều nơi, ông Hưng cho biết có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là do thiên tai, mưa quá lớn, kéo dài là nguyên nhân chính; bên cạnh đó là tập quán trồng keo của người dân khiến đất dễ trượt, các tuyến đường phục vụ khai thác keo làm chia cắt sườn núi. Địa chất khu vực đồi núi cũng là yếu tố nguy hiểm: nhiều nơi là đất cát pha đá, độ liên kết thấp nên khi ngấm nước dễ sạt xuống bất ngờ.

Ông dẫn chứng vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn khiến 3 người thiệt mạng dù khu vực này là rừng tự nhiên, không hề có tác động khai thác.

“Nhìn địa chất sau sạt lở mới thấy nền đất rất yếu, độ nhũn cao, thành phố sẽ có giải pháp căn cơ cho vấn đề này”, ông nói.

Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, việc sắp xếp dân cư ở miền núi, tái định cư cho người dân vùng sạt lở là nhiệm vụ rất khó, nhưng dù khó đến mấy, lãnh đạo TP cũng quyết tâm làm.