Sau đợt mưa bão lớn cuối tháng 10, tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn La Sơn – Hòa Liên) nối TP Huế với TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, từ ngày 26-30/10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy dương tại 21 điểm, với tổng khối lượng đất đá trượt xuống khoảng 146.000m³.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 1/12, một tháng sau khi xảy ra sạt lở, tuyến cao tốc vẫn trong tình trạng ngổn ngang.

Chủ đầu tư đã khẩn trương thu dọn hiện trường, bố trí lưu thông tạm thời, song nguy cơ tiếp tục sạt trượt vẫn hiện hữu.

Tại nhiều vị trí trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, các mảng bê tông taluy dương bị vỡ, trượt xuống chênh vênh ngay phía trên.

Khu vực Km41–Km43, đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), ghi nhận ít nhất 4 điểm sạt lở lớn ở phía taluy dương. Nhiều vị trí mái taluy bị hư hỏng nặng, các tấm bê tông gia cố bị bong tróc, nứt vỡ và trượt xuống kéo theo từng mảng lớn đất đá. Tại một số điểm, đất đỏ nhão và bùn từ sườn dốc đã tràn xuống lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Hình ảnh cao tốc La Sơn - Túy Loan sau 1 tháng bị sạt lở:

Một vị trí sạt lở tại Km43, phần taluy dương được gia cố bằng bê tông bị vỡ toạc.

Đoạn Km50+700 – Km50+800, cũng thuộc phường Hải Vân, nơi xảy ra sạt trượt taluy âm được đánh giá là nghiêm trọng hơn. Một phần mặt đường bị hư hỏng, tường chắn đổ sập xuống suối. Đơn vị thi công đã đóng cọc sắt để ổn định nền đường và làm đường tạm bằng bê tông, đảm bảo lưu thông hai chiều trong thời gian xử lý sự cố.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, về lâu dài đơn vị đã đề xuất đào bỏ toàn bộ phần nền đường trong khu vực trượt và thay thế bằng một cây cầu cạn. Cầu dự kiến gồm bốn nhịp Super-T, tổng chiều dài khoảng 176m, rộng 22m nhằm đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài.

Để đảm bảo an toàn, chủ đầu tư đã lắp đặt dải phân cách tạm bằng bê tông, căng dây cảnh báo và bố trí hệ thống biển cảnh báo từ xa, hướng dẫn phương tiện giảm tốc và tránh khu vực nguy hiểm.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dài 77,5km. Tuyến gồm hai đoạn: La Sơn – Hòa Liên (66km, nối TP Huế và TP Đà Nẵng) và Hòa Liên – Túy Loan.

Tuyến cao tốc có hơn 11km đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã, với đồi núi hai bên dốc đứng khiến tình trạng sạt lở dễ tái diễn khi mưa lớn.

Cùng với việc khắc phục sạt lở, các đơn vị thi công đang triển khai Dự án mở rộng đoạn cao tốc La Sơn – Hòa Liên từ 2 lên 4 làn xe. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở sau mưa bão đang tạo ra thách thức lớn đối với công tác thi công.

