Khuya 3/12, mưa lớn kéo dài làm nhiều vị trí taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục sạt lở. Đất đá và cây cối từ sườn đồi tràn xuống, vùi lấp mặt đường.

Điểm sạt lở nằm tại Km226+700, khu vực tuyến mở tạm từng bị sạt lở nghiêm trọng vào ngày 19/11.

Đất đá và cây cối bên sườn đồi đổ xuống vùi lấp mặt đường, đoạn tuyến mở tạm trên đèo Mimosa. Ảnh: Bin Ho

Ngoài việc mặt đường bị vùi lấp, khoảng 20m hàng rào tôn do đơn vị thi công dựng tạm cạnh taluy âm (vị trí sạt lở cũ) cũng bị đất đá kéo xuống vực. Sự cố khiến giao thông cửa ngõ vào Đà Lạt bị gián đoạn, các phương tiện không thể đi qua khu vực.

Để bảo đảm an toàn, ngay trong đêm, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, tạm thời hướng dẫn các phương tiện ngừng lưu thông qua đèo Mimosa.

Hàng rào tôn dựng tạm cạnh taly âm vị trí sạt lở cũ cũng bị đất đá kéo xuống vực. Ảnh: Bin Ho

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vụ sạt lở đèo Mimosa tối qua do mưa lớn đã khiến giao thông qua khu vực phải tạm ngừng. Chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông. Ảnh: Bin Ho

Đèo Mimosa dài khoảng 11km trên quốc lộ 20, là cửa ngõ phía Nam vào Đà Lạt. Trước đó, khuya 19/11, đèo xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại Km226+600 đến Km226+800, cuốn trôi toàn bộ mặt đường nhựa, tạo vết sạt dài khoảng 70m và sâu gần 40m. Khối đất đá từ trên cao đổ xuống kéo theo cây cối, hình thành dòng trượt dài hàng trăm mét xuống taluy âm.

Sau sự cố, đơn vị thi công đã mở tuyến tạm dưới chân núi, rộng khoảng 8m, thảm nhựa và kẻ vạch hai làn để phục vụ lưu thông. Tuyến tạm này được đưa vào khai thác từ 18h ngày 30/11, sau hơn 10 ngày khắc phục.