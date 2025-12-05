Ngày 5/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra thông báo về việc tạm thời cho phép lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt trong 3 ngày, từ 5 đến 7/12.

Theo thông báo, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được lưu thông qua đèo Prenn theo khung giờ quy định như sau: ngày 5/12: từ 9h đến 22h; ngày 6-7/12: từ 5h đến 22h.

Đơn vị thi công xịt rửa mặt đường đèo Prenn đoạn khu vực bị sạt lở trước giờ các phương tiện được phép lưu thông. Ảnh: Đ.L

Ngoài khung giờ trên, các phương tiện di chuyển theo phương án phân luồng trước đó của Sở Xây dựng để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tiếp tục khắc phục điểm sạt lở trên đèo Prenn. Cụ thể, các phương tiện ra vào TP Đà Lạt (cũ) di chuyển theo ba hướng tuyến:

Hướng đèo Mimosa: toàn bộ phương tiện được lưu thông hai chiều qua đèo.

Hướng đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom - Tuyền Lâm): các phương tiện (trừ xe tải) đi từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào đường Sacom - Tuyền Lâm để vào trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Hướng đèo Tà Nung (ĐT.725): tất cả các loại phương tiện được phép lưu thông hai chiều.

Hiện trường sạt lở đèo Prenn vào trưa 4/12. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Trước đó vào trưa 4/12, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mái taluy dương tại đoạn Km224+600 - Km224+700 trên tuyến đường đèo Prenn bị sạt lở, đất đá bên sườn núi tràn xuống vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau đó, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực sạt lở để đơn vị thi công khắc phục.

Đèo Prenn dài khoảng 7,4km, nối Quốc lộ 20 với trung tâm Đà Lạt, vừa được nâng cấp 552 tỷ đồng và vận hành từ đầu năm 2023.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng khiến nhiều tuyến đường trọng yếu ra vào Đà Lạt bị sạt lở, gây ách tắc và ảnh hưởng quá trình lưu thông.