UBND tỉnh Điện Biên mới có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trên địa bàn theo Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026.

Báo cáo được thực hiện sau khi tỉnh rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hiệu trưởng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn

Theo báo cáo, Trường THCS Võ Nguyên Giáp được thành lập năm 2000, sau đó sáp nhập với Trường THCS Nà Nhạn. Trường THCS Võ Nguyên Giáp hiện có phân hiệu THCS Nà Nhạn.

Năm học 2026-2027, trường có 1.257 học sinh. Trong đó, 11 em thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và đang được chi trả đầy đủ, kịp thời. Còn 1.246 em không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo nghị định này.

Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: XĐ

Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, xã và nhà trường nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và chương trình thiện nguyện.

Trong đó, Dự án thiện nguyện “Nuôi em” do Nhóm Tình nguyện Niềm tin hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn cho những học sinh ở xa trường.

Đến năm học 2026-2027, để tiếp tục hỗ trợ các em, nhà trường viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và chương trình thiện nguyện.

Cụ thể, ngày 28/8, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp đăng bài kêu gọi hỗ trợ những học sinh có nhà ở xa trường, việc đi về trong ngày gặp khó khăn và có nhu cầu được hỗ trợ tăng thêm bữa ăn.

UBND tỉnh Điện Biên xác nhận việc một số cơ quan báo chí phản ánh hiệu trưởng nhà trường đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ gạo, chất đốt phục vụ bữa ăn cho học sinh nhà xa, phải ở lại trường là đúng.

Theo UBND tỉnh, việc nhà trường vận động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh phù hợp quy định.

Tuy nhiên, nhà trường cần tiếp tục thực hiện thủ tục tiếp nhận tài trợ, xây dựng phương án sử dụng số tiền đã được ủng hộ đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định.

Điện Biên chi hơn 2.187 tỷ đồng thực hiện chính sách giáo dục

Theo UBND tỉnh, năm 2026, Điện Biên thực hiện 11 chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho 520.491 lượt đối tượng.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 2.187 tỷ đồng, gấp 2,04 lần năm 2025. Trong đó, phần ngân sách Trung ương phải bảo đảm hơn 2.061 tỷ đồng.

Ngân sách Trung ương đã bổ sung hơn 1.246 tỷ đồng, hiện còn thiếu gần 815 tỷ đồng. Tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung.

UBND tỉnh cho biết số kinh phí Trung ương đã cấp được tỉnh phân bổ 100% cho các đơn vị, địa phương để thực hiện, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Đối với 3 chính sách Trung ương đã ban hành nhưng chưa bố trí kinh phí gồm phổ cập giáo dục mầm non, học sinh trường phổ thông nội trú xã biên giới và bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới, Điện Biên đã chủ động bố trí gần 126 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện.

Riêng trên địa bàn xã Mường Phăng, UBND tỉnh khẳng định các chế độ, chính sách đã được cấp phát đầy đủ 100%.

Sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, 15.815 học sinh được chuyển sang mô hình bán trú, nội trú. Việc thay đổi chế độ theo hướng có lợi hơn cho 11.643 học sinh khiến ngân sách tỉnh tăng thêm khoảng 51,8 tỷ đồng và 39.150kg gạo mỗi năm.

Năm học 2025-2026, ngành giáo dục Điện Biên huy động nguồn lực xã hội hóa ước hơn 82,2 tỷ đồng. Riêng xã Mường Phăng huy động khoảng 991,5 triệu đồng.

UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục rà soát những học sinh có khó khăn thực tế nhưng chưa thuộc diện hưởng chính sách; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nhà xa trường và có điều kiện đi lại khó khăn.

Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã không phải xã biên giới nhưng có điều kiện khó khăn hoặc đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường; đồng thời mở rộng đối tượng tuyển sinh sang các xã lân cận.