Công điện nêu gần đây, thông tin báo chí phản ánh có trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu hỗ trợ học sinh của nhà trường để các em có đủ điều kiện học tập, đến trường.

Về việc này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng. Tỉnh cần chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.

Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NTCC

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các địa phương cần chủ động, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các bộ tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng trước 14h ngày 3/9.

Đồng thời, Thủ tướng giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan, trong đó có chính sách đối với học sinh bán trú theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) - đã viết thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Theo thư ngỏ, trường có 309 học sinh ở cách trường 7-15km. Do đường sá xa xôi, việc đi lại khó khăn, trong khi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn thiếu thốn, học sinh không thể đi về trong ngày nên phải ở lại trường để bảo đảm việc học. Trong số đó, nhiều em thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để các em có chỗ ăn, ở và yên tâm đến lớp, nhà trường đã bố trí nơi ở và bếp ăn. Tuy nhiên, cũng theo thư ngỏ, nguồn kinh phí của trường và khả năng đóng góp của các gia đình học sinh còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Vì vậy, ông Trung thay mặt nhà trường kêu gọi hỗ trợ gạo, thực phẩm, gia vị để duy trì các bữa ăn hằng ngày cho học sinh hoặc những hình thức hỗ trợ thiết thực khác.