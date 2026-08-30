Nữ hiệu trưởng chủ động xin trở lại bục giảng

Cô Đinh Thị Thanh Nhàn bước vào nghề giáo từ năm 1996, từng giảng dạy tại nhiều trường tiểu học ở Điện Biên Phủ. Sau đó, cô được tăng cường về Phòng GD-ĐT, phụ trách chuyên môn tiểu học trong 3 năm.

Từ ngày 1/1/2015, cô được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Him Lam. Tháng 6/2024, cô giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn.

Khi các trường học trên địa bàn phường Điện Biên Phủ được tổ chức lại, cô Nhàn chủ động xin thôi nhiệm vụ quản lý. Sau 30 năm công tác, trong đó có hơn 11 năm làm hiệu trưởng, cô cho rằng sức khỏe của mình không còn phù hợp với cường độ và áp lực ngày càng lớn của công tác quản lý.

Cô Nhàn xin thôi chức hiệu trưởng không chỉ vì lý do sức khỏe mà còn để thế hệ trẻ có cơ hội cống hiến. Ảnh: TD

Bên cạnh lý do sức khỏe, cô muốn tạo cơ hội để những cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết được thử sức và trưởng thành.

Với cô Nhàn, trở lại đứng lớp không có nghĩa là dừng cống hiến. Kinh nghiệm quản lý vẫn có thể phát huy khi cô trực tiếp đồng hành với học sinh, đồng nghiệp.

Trường Tiểu học Bế Văn Đàn là một trong 5 trường được sáp nhập để thành lập Trường Tiểu học Điện Biên Phủ. Trường mới có một trụ sở chính, 4 phân hiệu, 111 lớp với 3.894 học sinh.

Theo phương án của tỉnh, số trường mầm non và phổ thông công lập do phường Điện Biên Phủ quản lý giảm từ 23 xuống 7 trường, tương đương 69,6%. Nhu cầu cán bộ quản lý còn 33 người, gồm 7 hiệu trưởng và 26 phó hiệu trưởng.

Cô Nhàn xin thôi chức hiệu trưởng để trở lại làm giáo viên. Ảnh: TD

Gần 10 năm làm phó hiệu trưởng, nay trở lại làm giáo viên

Cũng trở lại làm giáo viên sau đợt sắp xếp là thầy Vũ Xuân Định, người từng giữ chức phó hiệu trưởng gần 10 năm.

Gần 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, thầy Định dành phần lớn thời gian công tác tại Keo Lôm. Từ tháng 10/1997 đến nay, thầy có 29 năm theo nghề, trong đó 22 năm gắn bó với Trường Tiểu học Keo Lôm và gần 10 năm giữ chức phó hiệu trưởng.

Tháng 10 tới cũng là thời điểm thầy Định tròn hai nhiệm kỳ làm công tác quản lý. Tuy nhiên, sau khi các trường trên địa bàn xã Na Son được sắp xếp, thầy không còn giữ chức vụ phó hiệu trưởng và trở về làm giáo viên.

Thầy Định thừa nhận ban đầu không khỏi hụt hẫng. Sau nhiều năm quen với công việc quản lý, trở lại đứng lớp là một thay đổi lớn với thầy.

“Khi học sư phạm, chúng tôi được đào tạo để làm thầy giáo. Vì vậy, trở lại giảng dạy là trở về đúng chuyên môn của mình. Ở vị trí nào, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thầy chia sẻ.

Không gian sân trường ở Điện Biên. Ảnh: XĐ

Theo phương án được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, xã Na Son có 12 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS. Sau sắp xếp, toàn xã còn 3 trường, giảm 9 đầu mối, tương đương 75%.

Các trường tiểu học được hợp nhất thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Son. Trường mới có một trụ sở chính, 4 phân hiệu, 60 lớp với 1.700 học sinh.

Nhu cầu bố trí cán bộ quản lý của 3 trường là 16 người, gồm 3 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng. Vì vậy, một số cán bộ quản lý không còn vị trí tương đương sẽ trở lại làm giáo viên hoặc đảm nhiệm công việc phù hợp.

517 vị trí quản lý phải sắp xếp lại

Theo Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của UBND tỉnh Điện Biên, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh giảm từ 466 xuống 194 đơn vị.

Toàn tỉnh giảm 272 đầu mối, tương đương 58,4%. Trong đó, số cơ sở giáo dục do UBND cấp xã quản lý giảm từ 429 xuống 160 trường.

Trước khi sắp xếp, Điện Biên có 1.262 cán bộ quản lý giáo dục, gồm 444 cấp trưởng và 818 cấp phó. Nhu cầu bố trí sau sắp xếp còn 745 người, gồm 194 cấp trưởng và 551 cấp phó.

Như vậy, có 517 vị trí quản lý phải sắp xếp lại, trong đó giảm 250 vị trí cấp trưởng và 267 vị trí cấp phó.

Theo phương án của tỉnh, cán bộ chưa được bố trí vị trí quản lý tương đương sẽ được xem xét làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên hoặc đảm nhiệm vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực, chuyên môn.

Hiệu trưởng các trường thành phần nếu không được bố trí làm hiệu trưởng trường mới sẽ được xem xét làm phó hiệu trưởng tại trường chính hoặc phân hiệu. Phó hiệu trưởng không còn vị trí phù hợp được bố trí làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên hoặc công việc khác.

Người thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm vào vị trí mới có mức phụ cấp thấp hơn do sắp xếp được xem xét bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Việc tinh gọn mạng lưới trường học giúp giảm mạnh số đầu mối, đồng thời đặt ra bài toán bố trí hàng trăm cán bộ quản lý.

Với cô Đinh Thị Thanh Nhàn và thầy Vũ Xuân Định, thay đổi vị trí không đồng nghĩa rời ngành giáo dục. Một người chủ động xin trở về bục giảng, một người chấp hành phân công sau sắp xếp. Trước mắt họ vẫn là lớp học, học sinh và chuyên môn đã gắn bó từ những ngày đầu vào nghề.