Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng diễu binh, diễu hành đang tích cực tập luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Với tư cách là Trưởng ban tổ chức lễ diễu binh, diễu hành của TP. Hà Nội, tôi gửi lời cảm ơn, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tham gia rất nghiêm túc, đầy đủ của lực lượng 13 khối”, ông nói.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà, động viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quỳnh Hoa

Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo, động viên tinh thần cũng như sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia tập luyện; Chuẩn bị tốt và chu đáo, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành.

Theo ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) các khối tập luyện tại Cung Liên hợp thể thao Mỹ Đình gồm 13 khối.

13 khối này gồm khối đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối cựu chiến binh Việt Nam; khối cựu công an nhân dân Việt Nam; khối công nhân Việt Nam; khối nông dân Việt Nam; khối trí thức Việt Nam; khối báo chí cách mạng Việt Nam; khối doanh nhân Việt Nam; khối phụ nữ Việt Nam; khối kiều bào Việt Nam; khối thanh niên Việt Nam; khối văn hóa, thể thao.

Lãnh đạo các đơn vị cho biết, các khối đang nỗ lực tập luyện từng ngày để bảo đảm thành công chung của sự kiện A80.

Ngô Huyền