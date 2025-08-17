Ngày 16/8, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không gấp rút hoàn thiện lắp đặt chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 tại sân Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay. Đây là một trong năm chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957. Chiếc máy bay được chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958.

Trong số đó, chiếc VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, dùng làm chuyên cơ phục vụ các chuyến bay của Chủ tịch và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

IL-14 số hiệu VN-C482 đã trải qua hai lần phục chế, lần đầu tiên vào năm 2001 tại Trung đoàn 918. Việc phục chế máy bay lần thứ 2 được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011).

Sau khi phục chế, phần vỏ ngoài đã được làm lại bằng chất liệu tôn. Vật liệu này có thể quan sát rõ tại phần cánh máy bay trong quá trình lắp ráp. Hiện nay, chuyên cơ IL-14 từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hiện vật lịch sử đặc biệt của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Chiếc chuyên cơ này đã được vận chuyển từ Bảo tàng Không quân tới nơi tổ chức Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" từ tối 14/8. Hiện, đội ngũ công nhân với hỗ trợ của cần cẩu đang lắp đặt phần cánh máy bay trước đó được tháo rời ra để tiện vận chuyển.

Tại phân khu 'Khát vọng bầu trời' của triển lãm, đội ngũ kỹ thuật thực hiện lắp đặt, vệ sinh và hoàn thiện trưng bày, phục vụ khách tham quan trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ngay cạnh đó, một chiếc máy bay Airbus A320 cũng đang trong quá trình hoàn thiện lắp ráp, chuẩn bị cho buổi tham quan tới.

Phía bên trong hội trường Trung tâm Triển lãm Quốc gia, công nhân đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các gian hàng của Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời tại đây được bố trí trên diện tích gần 260.000m2, theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; Khu kinh tế xanh, Năng lượng sạch...

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua. Đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động đến mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực trọng điểm. Triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có, đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước; các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Lễ khai mạc triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào 9h ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, mở cửa tự do từ 9h-22h mỗi ngày.