Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng và được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng thuộc diện được rà soát, giám sát.

Kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng, bạc

Sở Công Thương được yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng thị trường bạc và đá quý; triển khai giải pháp công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng phải niêm yết giá, công khai thông tin và nguồn gốc hàng hóa. Những cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh vàng, bạc, đá quý sẽ bị rà soát, xác minh.

Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11.

Hà Nội tăng cường công tác quản lý để phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Ảnh: Tâm An

Chi cục Quản lý thị trường được giao thu thập thông tin, xác minh và giám sát thị trường nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Lực lượng này sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an TP Hà Nội, cơ quan thuế và hải quan xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và gian lận thương mại.

Công an TP được giao chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Bên cạnh đó, Công an TP tập trung đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng và ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo đầu tư.

Công an thành phố cũng được yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ và phân tích dữ liệu để phát hiện giao dịch bất thường; phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài nước xử lý vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Mỗi đơn vị thuế cơ sở kiểm tra ít nhất một cửa hàng vàng, bạc

Thuế TP Hà Nội và mỗi đơn vị thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách trước ngày 15/11. Nội dung kiểm tra tập trung vào chế độ kế toán, thuế, việc lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan thuế được giao đẩy mạnh hóa đơn điện tử, kiểm soát chặt giao dịch có giá trị lớn; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt trong lĩnh vực vàng, bạc, ngoại tệ.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ các đơn vị kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý; nghiên cứu giải pháp công nghệ để giám sát, phân tích và dự báo thị trường. Doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc được khuyến khích ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.

UBND phường, xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra hoạt động của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc; thu đổi, mua, bán ngoại tệ để chấn chỉnh, xử lý.