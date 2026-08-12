Phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đang chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Ảnh: Thế Đoàn

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Các hạng mục đầu tư gồm có bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước phòng cháy, chữa cháy ngầm, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa, đường nội bộ.

Khu vực triển khai dự án rộng khoảng 6.803m2 là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng hướng mặt đường Vành đai 1. Ảnh: Kiều Oanh

UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Một số ngôi nhà trên đường La Thành phải tạm dừng thi công do nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Kiều Oanh

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, khắc phục tình trạng sử dụng đất chưa hiệu quả tại khu vực dải đất xen kẹt giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành; đồng thời góp phần giải quyết tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Dải đất xen kẹt nằm giữa đường La Thành và tuyến Vành đai 1. Ảnh: Kiều Oanh

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch khu vực, tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao tiện ích phục vụ người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.