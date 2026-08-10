Những ngày này, tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho 469 liệt sĩ chưa có thông tin đang được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành khẩn trương.

Từ 6h sáng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tất bật bắt tay vào công việc, kéo dài khoảng 10 tiếng mỗi ngày.

Để khai quật những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải khoan, cắt phần nắp mộ, sau đó đào sâu khoảng 2,5-2,8m. Quá trình này được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tiểu bị vỡ, bùn đất tràn vào, gây khó khăn cho tổ lấy mẫu.

Do các hố chôn nhỏ và nằm sát nhau, chỉ vừa đủ cho một người xuống để đào nên công tác khai quật gặp không ít khó khăn.

Hà Nội có 233 nghĩa trang còn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó 3 nghĩa trang do TP quản lý là Mai Dịch, Nhổn, Ngọc Hồi. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi có số mộ chưa xác định được thông tin lớn nhất.

Thượng tá Trần Minh Tú, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chia sẻ: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều dốc lòng, dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành mọi công việc trước ngày 10/10”.

Sau khi tiểu được đưa lên, các chiến sĩ phủ cờ rồi chuyển đến khu vực lấy mẫu. Tại Nghĩa trang Mai Dịch hiện có 2 tổ lấy mẫu ADN, phụ trách các phần mộ theo số thứ tự chẵn, lẻ. Mỗi tổ gồm 5 người, trong đó 2 người trực tiếp lấy mẫu, 3 người còn lại hỗ trợ vệ sinh và ghi chép.

Trung tá, bác sĩ Nguyễn Năng Thắng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, vừa làm việc vừa quan sát, liên tục nhắc nhở các cộng sự nhẹ nhàng, cẩn thận bóc tách từng lớp bùn đất khỏi hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Thắng nhận định, việc lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch diễn ra khá thuận lợi khi hầu hết hài cốt được đưa lên đều có phần xương hoặc răng đáp ứng yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi hoàn tất, các mẫu sẽ được bảo quản trong nhà lạnh 72 giờ rồi chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện xét nghiệm ADN.