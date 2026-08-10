Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ngày ngày thu thập mẫu ADN từ 469 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), với mong muốn góp phần tìm lại danh tính cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Những ngày này, tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính cho 469 liệt sĩ chưa có thông tin đang được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành khẩn trương.
Từ 6h sáng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tất bật bắt tay vào công việc, kéo dài khoảng 10 tiếng mỗi ngày.
Để khai quật những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải khoan, cắt phần nắp mộ, sau đó đào sâu khoảng 2,5-2,8m. Quá trình này được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tiểu bị vỡ, bùn đất tràn vào, gây khó khăn cho tổ lấy mẫu.
Do các hố chôn nhỏ và nằm sát nhau, chỉ vừa đủ cho một người xuống để đào nên công tác khai quật gặp không ít khó khăn.
Hà Nội có 233 nghĩa trang còn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó 3 nghĩa trang do TP quản lý là Mai Dịch, Nhổn, Ngọc Hồi. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi có số mộ chưa xác định được thông tin lớn nhất.
Thượng tá Trần Minh Tú, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chia sẻ: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều dốc lòng, dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành mọi công việc trước ngày 10/10”.
Sau khi tiểu được đưa lên, các chiến sĩ phủ cờ rồi chuyển đến khu vực lấy mẫu. Tại Nghĩa trang Mai Dịch hiện có 2 tổ lấy mẫu ADN, phụ trách các phần mộ theo số thứ tự chẵn, lẻ. Mỗi tổ gồm 5 người, trong đó 2 người trực tiếp lấy mẫu, 3 người còn lại hỗ trợ vệ sinh và ghi chép.
Trung tá, bác sĩ Nguyễn Năng Thắng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, vừa làm việc vừa quan sát, liên tục nhắc nhở các cộng sự nhẹ nhàng, cẩn thận bóc tách từng lớp bùn đất khỏi hài cốt liệt sĩ.
Trung tá Thắng nhận định, việc lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch diễn ra khá thuận lợi khi hầu hết hài cốt được đưa lên đều có phần xương hoặc răng đáp ứng yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi hoàn tất, các mẫu sẽ được bảo quản trong nhà lạnh 72 giờ rồi chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện xét nghiệm ADN.
4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu
Sáng 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 8.
Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô cho hay, TP Hà Nội đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
Qua rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện có 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu tại 233 nghĩa trang liệt sĩ.
Đối với 3 nghĩa trang liệt sĩ do Thành phố quản lý với tổng số 555 mộ liệt sĩ, ngày 30/7, các đơn vị đã hoàn thành lấy mẫu đối với 48 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.
Ngày 2/8, công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn hoàn thành đối với 35/38 mộ, trong đó, 3 mộ không có khả năng lấy mẫu.
Từ ngày 7/8, các đơn vị triển khai lấy mẫu đối với 469 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/10.
Song song với đó, các xã, phường đang triển khai lấy mẫu đối với 3.977 mộ liệt sĩ trên địa bàn.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện ảnh chân dung cùng nhiều di vật trong các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Còn tại TP Đà Nẵng, 3 hài cốt liệt sĩ cũng vừa được quy tập cùng ống thở đặc trưng của lực lượng đặc công.