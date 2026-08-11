Ngày 11/8, UBND phường Hoàn Kiếm thông tin chính thức về Đồ án Thiết kế đô thị khu vực vòm Cầu Phùng Hưng.

Hiện trạng vòm cầu đá trên phố Phùng Hưng. Ảnh: Kiều Oanh

Theo phương án, tuyến vòm cầu đường sắt Phùng Hưng sau khi đục thông sẽ được chia thành 5 đoạn với các chức năng khác nhau, gồm không gian thủ công mỹ nghệ, làng nghề; văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; văn hóa ẩm thực; chợ truyền thống và công viên công cộng kết hợp bảo tồn kiến trúc ga Long Biên.

Khu vực nghiên cứu rộng khoảng 8,7ha, kéo dài 1,7km, từ nút giao Trần Nhật Duật - Gầm Cầu đến nút Phùng Hưng - Trần Phú - Lý Nam Đế.

131 vòm cầu đá từ ga Long Biên đến phố Phùng Hưng

Đây là khu vực nằm ở rìa phía Tây phố cổ Hà Nội, với hệ thống cầu dẫn đường sắt trên cao được người Pháp xây dựng từ đầu những năm 1900. Tuyến vừa kết nối phố cổ với khu phố cũ, vừa dẫn về ga Long Biên và cầu Long Biên.

Hoàn thành đồ án trong tháng 8

Tuyến cầu cạn đường sắt từ ga Hà Nội qua phố Phùng Hưng đến ga Long Biên dài hơn 1,7km, được xây dựng giai đoạn 1900-1902. Đoạn từ ga Hà Nội đến phố Cửa Đông được xây đặc; đoạn còn lại đến ga Long Biên dài gần 850m, gồm các vòm cuốn bằng đá cao 2,6-4,9m.

Phân đoạn chức năng tổng quát

Trong tổng số 131 vòm cầu hiện nay, 6 vòm dành cho giao thông, 97 vòm bịt 2 lớp tường, 21 vòm bịt bốn lớp tường và 7 vòm còn nguyên gốc dưới khu vực ga Long Biên.

Như vậy, 118 vòm hiện trong tình trạng bị xây bịt. Tuy nhiên, thông cáo của UBND phường Hoàn Kiếm chưa nêu cụ thể bao nhiêu vòm trong số này sẽ được đục thông khi dự án triển khai.

Phương án thiết kế tuyến vòm ở một số khu vực

Hà Nội từng thử nghiệm việc mở các vòm cầu. Năm 2020, UBND quận Hoàn Kiếm được giao thí điểm đục thông 5 vòm đá đoạn từ Hàng Cót đến Hàng Giấy, thuộc phố Gầm Cầu, làm cơ sở triển khai không gian văn hóa, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, việc lập thiết kế đô thị nhằm tạo cơ sở bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và tái thiết khu vực, đồng thời triển khai dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực tại vòm cầu Phùng Hưng.

Thành phố định hướng tái sử dụng không gian 131 vòm cầu theo kiến trúc nguyên bản, kết nối không gian hai bên vòm với dãy nhà phố hiện hữu. Việc cải tạo nhằm bổ sung hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đô thị và phát huy giá trị của hệ thống cầu dẫn đường sắt hơn một thế kỷ.

Đồ án thiết kế đô thị dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. Sau đó, dự án sẽ được triển khai theo quy định.