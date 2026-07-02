Biến động nhân sự tại Hancorp

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, HAN) vừa công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện từ ngày 29/6 cho đến khi có quyết định khác.

Cùng thời điểm, Hancorp giao ông Nguyễn Minh Cương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT. Doanh nghiệp cũng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý giữ chức Tổng Giám đốc.

Ông Đậu Văn Diện sinh năm 1968, gia nhập Hancorp từ năm 2014 và từng giữ các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT cũng như lãnh đạo nhiều đơn vị thành viên. Ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT từ tháng 3/2021.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh các dự án trọng điểm, trong đó có sân bay Long Thành, đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là thời điểm cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Hancorp là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur thi công gói thầu xây dựng Nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá khoảng 35.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tham gia gói thầu 7.8 thuộc dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành thông qua Liên danh HANTA2 với giá trị hơn 3.379 tỷ đồng, đồng thời tham gia thi công dự án Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong khi các dự án trọng điểm vẫn được Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm mục tiêu hoàn thành, Hancorp cũng đối mặt với hàng loạt kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến quản lý tài chính, công nợ và đầu tư vốn.

Toàn cảnh dự án sân bay Long Thành. Ảnh: HAN

Doanh nghiệp nghìn tỷ làm ăn ra sao dưới thời ông Đậu Văn Diện?

Tiền thân là Công ty Kiến trúc khu Nam thuộc Bộ Kiến trúc, Hancorp được thành lập năm 1982 và cổ phần hóa năm 2014 với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Xây dựng vẫn nắm cổ phần chi phối Hancorp.

Hancorp là một trong những tổng công ty xây dựng lâu đời, để lại dấu ấn tại hàng loạt công trình lớn như Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khách sạn Daewoo Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội, Royal City, Bệnh viện Nhi Trung ương, đường sắt đô thị Nhổn - ga Depot, cải tạo trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội cùng nhiều nhà máy điện, xi măng và các dự án hạ tầng trên cả nước.

Ngoài xây lắp, doanh nghiệp còn đầu tư bất động sản với các dự án tại Khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội), Quế Võ (Bắc Ninh), Cao Xanh - Hà Khánh B (Quảng Ninh) và khu nhà ở xã hội rộng 3,71ha tại Đồng Nai đã khởi công đầu năm 2026.

Đến cuối quý I/2026, Hancorp có tổng tài sản gần 7.078 tỷ đồng và hơn 4.000 lao động. Giai đoạn 2022-2025, doanh thu duy trì quanh mức 3.000-3.200 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 3.215 tỷ đồng, tăng so với gần 2.589 tỷ đồng của năm trước; lợi nhuận sau thuế gần 68 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 60,8 tỷ đồng năm 2024. Quý I/2026, doanh thu của Hancorp đạt gần 497 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng lên hơn 7,1 tỷ đồng.

Năm 2026, Hancorp đặt mục tiêu doanh thu 3.164 tỷ đồng, giá trị sản xuất kinh doanh 4.249 tỷ đồng và tiếp tục duy trì cổ tức 3%. Trong lĩnh vực xây lắp, doanh nghiệp dự kiến thực hiện khoảng 3.500 tỷ đồng sản lượng, tập trung hoàn thành các hạng mục tại sân bay Long Thành, sân bay Cát Bi và nhiều công trình trọng điểm khác.

Tuy nhiên, Hancorp vừa bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong báo cáo tài chính và hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2024.

Theo kết luận kiểm toán, doanh nghiệp chưa phân loại, đối chiếu và xác nhận đầy đủ nhiều khoản phải thu, phải trả; nhiều khoản công nợ tồn đọng kéo dài, chưa thống nhất số liệu. Kiểm toán yêu cầu Hancorp khẩn trương thu hồi các khoản nợ, phân loại để trích lập dự phòng đầy đủ và xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Cơ quan kiểm toán cũng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các công trình đã ghi nhận doanh thu hoặc các dự án đã dừng triển khai.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đánh giá một số khoản đầu tư vốn của Hancorp qua các thời kỳ chưa hiệu quả, yêu cầu tăng cường giám sát phần vốn tại các doanh nghiệp đang thua lỗ, đồng thời sớm hoàn thiện phương án tái cơ cấu và thoái vốn giai đoạn 2021-2026 nhằm bảo toàn vốn nhà nước.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Hancorp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và xem xét xử lý theo quy định đối với các tồn tại trong quản lý công nợ, đầu tư vốn, chi phí dở dang và việc bảo toàn vốn nhà nước.