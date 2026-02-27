Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hạ tầng hàng không – đang trải qua giai đoạn thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh kết quả kinh doanh những năm gần đây tăng trưởng mạnh và dự án sân bay quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn.

ACV hiện quản lý và vận hành 22 sân bay trên cả nước, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế. Đây là doanh nghiệp giữ vị trí gần như độc quyền trong khai thác hạ tầng sân bay dân dụng tại Việt Nam.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia – có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336 nghìn tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 110 nghìn tỷ đồng, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Gần đây, Bộ Xây dựng tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án, ngoại trừ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.

Trong khi khối lượng đầu tư ngày càng lớn, ACV cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở cấp điều hành. Ngày 25/2, Hội đồng quản trị ACV thống nhất cử ông Lê Văn Khiên – Thành viên HĐQT – làm người đại diện theo pháp luật, thay cho Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt. Trước đó, đầu tháng 2, ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách ban điều hành.

Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Việt phụ trách ban điều hành. Ông Việt cũng là Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và được bầu vào HĐQT ACV cuối tháng trước.

Quá trình xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Doanh thu và lợi nhuận lập kỷ lục

Năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 25,96 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Nguồn thu chủ yếu đến từ dịch vụ hàng không với gần 21,7 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu phục vụ hành khách đạt hơn 12,5 nghìn tỷ đồng, còn dịch vụ cất hạ cánh mang về gần 3,3 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2021–2025 cho thấy sự phục hồi và tăng tốc rõ rệt của ACV sau đại dịch. Năm 2021, doanh thu chỉ đạt 4,75 nghìn tỷ đồng do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Đến năm 2022, con số này tăng lên hơn 13,8 nghìn tỷ đồng; năm 2023 đạt gần 20 nghìn tỷ đồng; năm 2024 đạt gần 22,6 nghìn tỷ đồng và tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2025.

Về lợi nhuận, năm 2025, ACV ghi nhận lãi sau thuế gần 12,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2024 và là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trước đó, năm 2024 doanh nghiệp lãi gần 11,68 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 8,47 nghìn tỷ đồng của năm 2023. Biên lợi nhuận cao phản ánh đặc thù ngành khai thác hạ tầng sân bay với chi phí cố định lớn nhưng dư địa tăng trưởng theo sản lượng hành khách.

Về quy mô tài sản, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 90,9 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 77,3 nghìn tỷ đồng cuối năm 2024. Tổng nợ phải trả ở mức gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng so với hơn 17,2 nghìn tỷ đồng một năm trước đó. Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 9,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 69,9 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu hơn 35,8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 20,9 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính hiện là cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước, nắm giữ hơn 95% vốn điều lệ ACV.

Một điểm đáng chú ý là quy mô chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng nhanh khi dự án Long Thành được đẩy mạnh. Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến cuối năm đạt hơn 35,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với gần 20,9 nghìn tỷ đồng cuối năm 2024. Riêng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm gần 34,2 nghìn tỷ đồng, phản ánh tiến độ triển khai đang được thúc đẩy.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 11/2016. Trong phiên 26/2, cổ phiếu này giảm 2.200 đồng xuống 53.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 4%. Ba tháng gần đây, giá cổ phiếu dao động trong vùng 50.000–65.000 đồng/cổ phiếu.

Với nền tảng tài chính vững, lợi nhuận duy trì ở mức cao và vai trò chủ lực tại dự án Long Thành, ACV được hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư hạ tầng lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực vốn, tiến độ triển khai và biến động nhân sự cấp cao là những yếu tố đáng chú ý.

ACV đối mặt với vấn đề thu hồi vốn khi tổng đầu tư lớn, vấn đề hút khách khi chưa có hạ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM được đầu tư đồng bộ bằng metro, đường sắt tốc độ cao và cao tốc liên vùng…