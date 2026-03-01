Sau ồn ào bạo hành, TikToker ‘Thắng không kịp’ bị nhãn hàng chấm dứt hợp tác

Mới đây, kênh TikTok Hoàng Hà Angels với hơn 470.000 lượt theo dõi - kênh sáng tạo nội dung của Hoàng Hà Mobile (hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ) - đã đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng (TikToker "Thắng không kịp") sau ồn ào liên quan đến vợ cũ.

Trưa 24/2, TikToker "Thắng không kịp" đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận hành động nóng giận của bản thân là sai trái và xin nhận trách nhiệm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bứt phá, đại gia Việt ghi dấu ấn đầu năm mới

Phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ 23/2 diễn biến tích cực với đa số cổ phiếu trên cả 3 sàn chứng khoán tăng điểm, trong đó có nhiều mã tăng kịch trần.

Nhờ cổ phiếu Vingroup và Vinhomes bật tăng mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản tăng thêm 400 triệu USD so với trước Tết lên 26,4 tỷ USD, xếp thứ 87 trên thế giới.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản tăng thêm 100 triệu USD lên 4,1 tỷ USD, xếp hạng 998 trên thế giới. Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản tính tới 23/2 đạt 2,8 tỷ USD, xếp 1.474 trên thế giới, tăng 100 triệu USD so với trước Tết.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) không đổi ở mức 2,5 tỷ USD, xếp 1.659 trên thế giới. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có 1,2 tỷ USD.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành làm ăn ra sao trước biến động nhân sự?

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hạ tầng hàng không - vừa thống nhất cử ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, làm Người đại diện theo pháp luật từ ngày 25/2.

ACV đang trải qua giai đoạn thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh kết quả kinh doanh những năm gần đây tăng trưởng mạnh và dự án sân bay quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn.

ACV hiện quản lý và vận hành 22 sân bay trên cả nước, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế. Ông lớn hạ tầng hàng không này có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc vài năm gần đây.

Quá trình xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Rà soát tư cách công ty đại chúng, nhiều cổ phiếu lớn nguy cơ rời sàn

Hôm 24/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn yêu cầu rà soát tư cách công ty đại chúng đối với doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nếu không đáp ứng điều kiện về vốn và cơ cấu cổ đông theo luật sửa đổi, doanh nghiệp có thể bị hủy tư cách công ty đại chúng. Các cổ phiếu này có nguy cơ bị hủy niêm yết. Nhiều cái tên được giới đầu tư chú ý như: ACV, GAS, BSR, BID,... Nhiều cổ phiếu lớn giảm giá trong phiên giao dịch 27/2.

Tin mới về mức thu nhập xác định người phụ thuộc khi tính thuế TNCN

Bộ Tài chính sẽ rà soát, nghiên cứu để điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và mức sống của người dân.

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS Nguyễn Ngọc Tú, Giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho hay, quy định thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng mới được tính là người phụ thuộc đưa ra từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, cho đến nay đã gần 20 năm nên quá lạc hậu, lỗi thời.

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra đột xuất việc lập hóa đơn của hộ kinh doanh

Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu phải lập hóa đơn bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nếu phát hiện sai phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn.

Một ‘ông lớn’ ngành dược bị truy thu thuế, tiền chậm nộp gần 3,3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Traphaco vừa công bố quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền truy thu thuế và tiền chậm nộp gần 3,3 tỷ đồng.

Traphaco kinh doanh lĩnh vực dược phẩm, có trụ sở chính tại số 75 phố Yên Ninh, phường Ba Đình, Hà Nội. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27, vốn điều lệ của công ty là hơn 414 tỷ đồng.