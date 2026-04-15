- Sau nhiều năm gắn bó với thương hiệu xe sang nước ngoài, đâu là động lực để Haxaco quyết định dồn lực đầu tư vào hệ thống đại lý VinFast?

Cá nhân tôi làm ô tô năm nay là năm thứ 32 và các giám đốc của tôi đều có kinh nghiệm trên 20 năm nên chúng tôi rất hiểu thị trường. Lý do để đầu tư vào VinFast rất đơn giản: xu hướng xe điện là thực tế hiện hữu và đang phát triển rất tốt.

Trên phương diện cá nhân, là một người Việt Nam, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào xây dựng thương hiệu ô tô nước nhà. Đã là người Việt thì nên ủng hộ hàng thương hiệu Việt, mà VinFast đang là đơn vị duy nhất thực sự đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Bởi thế, tôi nhận thấy đây là thời cơ rất tốt để tham gia phân phối, góp phần đưa thương hiệu ô tô Việt Nam lên một tầm cao mới. Đó vừa là trách nhiệm với cộng đồng, vừa là chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ngày càng lớn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Haxaco đã có 32 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô

- Từ khi chuyển hướng sang VinFast, hệ thống đại lý của ông thay đổi như thế nào?

Hệ thống đại lý nở rộ rất nhanh. Đến thời điểm này, chúng tôi đã có 10 đại lý tại những vị trí đặc biệt. Trong thời gian tới, Haxaco chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm các cơ sở tại Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), Ninh Bình (Nam Định cũ), Tây Ninh (Long An cũ) và Châu Đốc (An Giang). Mục tiêu trong năm 2026 là phối hợp cùng VinFast mở thêm khoảng 6 đại lý nữa.

- Từng vận hành nhiều mô hình phân phối cùng các thương hiệu xe, ông nhận thấy sự khác biệt nào trong quá trình hợp tác với VinFast?

Thị trường hiện nay rất đa dạng với nhiều hãng xe cùng tồn tại và phát triển. Mỗi hãng xe đều có tệp khách hàng riêng, tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam lúc này, VinFast đang phát triển rất mạnh. Hướng đi thuần xe điện của VinFast là hướng đi tốt để thúc đẩy sự quan tâm của đa số khách hàng hiện đại. Tại thị trường nội địa, VinFast đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chủ tịch Haxaco cho rằng chất lượng xe và dịch vụ khác biệt là những yếu tố khiến khách hàng ngày càng tin tưởng và lựa chọn VinFast

- Khi tiếp xúc khách hàng, theo ông, đâu là những yếu tố khiến họ ngày càng tin tưởng và lựa chọn xe điện VinFast?

Một trong những yếu tố đột phá và quan trọng nhất chính là hạ tầng trạm sạc. VinFast đã dám đầu tư một cách rất mạnh mẽ và bài bản vào mạng lưới sạc trên toàn quốc. Người tiêu dùng có thể nhìn nhận rõ ràng đây là cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc pin giúp người dùng yên tâm hoàn toàn về chi phí năng lượng.

Chất lượng xe VinFast cũng ngày càng được nâng cấp và dải sản phẩm hiện nay cực kỳ phù hợp với nhu cầu người Việt. Từ những mẫu xe như VF 3 đến VF 9, các dòng xe đa dụng như Limo Green, VF MPV 7 cho tới xe chuyên dụng như EC Van đều mang lại sự lựa chọn tốt cho khách hàng, dù là dùng cho gia đình hay công ty. Với nền tảng hạ tầng và sản phẩm như hiện tại, tôi tin rằng VinFast sẽ tiếp tục chinh phục khách hàng.

Ngoài những lợi thế trên, để chinh phục người dùng, chúng tôi tạo dựng sự tin tưởng thông qua thực tế trải nghiệm. Điển hình là chương trình phục vụ ăn sáng và cà phê miễn phí tại toàn bộ hệ thống đại lý trên toàn quốc vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật, giúp khách hàng có không gian lái thử, ngồi uống cà phê cùng bạn bè.

Haxaco dự định mở thêm 6 đại lý VinFast ngay trong năm 2026.

- Những lợi thế trên được thể hiện bằng những con số kinh doanh cụ thể ra sao?

Sự tăng trưởng là rõ rệt. Trong hai quý IV/2025 và quý I/2026, toàn bộ 10 đại lý của chúng tôi đã đạt danh hiệu “Đại lý xuất sắc toàn diện” từ phía VinFast. Để đạt được danh hiệu này, hệ thống phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: đạt chỉ tiêu tổng sản lượng bán hàng và đạt chỉ tiêu chất lượng ở tất cả các dòng xe, từ những dòng phổ thông như VF 3, VF 5, VF 6 tới các dòng cao cấp như VF 7, VF 8, VF 9. Kết quả của cả hệ thống cho thấy định hướng phục vụ khách hàng của chúng tôi đang đi đúng hướng.

- Ông đánh giá thế nào về triển vọng của xe điện nói chung và thương hiệu VinFast nói riêng trong thời gian tới?

Khẳng định chính xác 100% là điều khó, nhưng tôi tin rằng trong bối cảnh an ninh năng lượng và giá xăng dầu khó lường, việc sử dụng điện năng xanh - sạch là hướng đi tất yếu toàn cầu. Trong khoảng 3-5 năm tới, xe điện, đặc biệt là các sản phẩm của VinFast sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

Thu Loan (thực hiện)