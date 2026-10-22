Câu trả lời chưa phát hiện vi phạm không khép lại cuộc chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu xác nhận từng hình ảnh, làm rõ trách nhiệm của địa phương tới cùng.

Ngày 22/10, tại phiên chất vấn về môi trường của Thường trực HĐND TP Hà Nội, việc tiếp nhận, đổ thải trong khu đô thị Thanh Hà là nội dung được truy hỏi liên tiếp.

Theo giải trình của lãnh đạo phường Phú Lương, khu vực tập kết nằm trong dự án, phục vụ thi công theo thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên, câu trả lời của người đứng đầu địa phương chưa khiến các đại biểu hài lòng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy đặt vấn đề: Đất thuộc phạm vi dự án không đồng nghĩa mọi hoạt động tiếp nhận, đổ thải đều hợp pháp. Bà đề nghị Chủ tịch UBND phường cho biết căn cứ nào để khẳng định phế thải đưa vào khu vực này phát sinh từ chính dự án, không phải từ các công trình bên ngoài.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy. Ảnh: Lê Hải

Chủ tịch phường Phú Lương Lã Quang Thức trả lời, qua kiểm tra và phối hợp với công an thành phố, chưa phát hiện trường hợp đưa chất thải, đất từ bên ngoài vào dự án.

"Địa phương khẳng định, qua các lần kiểm tra rà soát, chưa phát hiện trường hợp nào là đổ chất thải, đất thải ngoài phạm vi của dự án vào dự án khu đô thị Thanh Hà. Bởi vì, ngoài lực lượng chức năng của phường ra thì Ban quản lý dự án của khu đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư cũng rất trách nhiệm. Nếu phát hiện xe nào mà không thuộc phạm vi dự án người ta cũng xem xét xử lý", ông Thức cho hay.

Phần giải trình tiếp tục được đối chiếu với hình ảnh thực tế trong một phóng sự với đầy đủ âm thanh, hình ảnh. Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu xác nhận: "Địa điểm trong phóng sự ghi hình ngày 9/10 có thuộc phường Phú Lương không? Hình ảnh phản ánh có đúng thực tế không?"

Lãnh đạo phường giải trình khu đô thị trải dài, chủ yếu nằm trên địa bàn xã Bình Minh, giữa hai địa phương có phối hợp kiểm tra.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: Lê Hải

Chủ tọa tiếp tục yêu cầu trả lời thẳng: “Chúng tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch khẳng định hình ảnh trên có phải trên địa bàn phường Phú Lương không và trường hợp xảy ra vi phạm như thế các đồng chí có biết hay không?”

Lần này, lãnh đạo phường xác nhận hình ảnh đổ chất thải thuộc địa bàn Phú Lương, cho biết đã kiểm tra, rà soát và chủ đầu tư đang báo cáo giải trình.

Chủ tọa yêu cầu chuyển nội dung, hình ảnh về UBND phường để tiếp tục rà soát, báo cáo bằng văn bản.

Cuộc đối đáp chưa dừng lại. Khi lãnh đạo phường đề cập việc đổ chất thải trong khuôn viên dự án, chủ tọa đặt câu hỏi về thẩm quyền quản lý. Vị chủ tịch trả lời vi phạm trên trong phạm vi dự án.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho hay: "Trong phạm vi dự án nếu để xảy ra vi phạm thì vẫn là trách nhiệm của phường do vậy đề nghị đồng chí tiếp thu nội dung này và giải trình cụ thể". Đồng thời, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội giao tổ đại biểu khu vực Hà Đông tiếp tục giám sát cho Thường trực HĐND thành phố.

Người dân phải cảm nhận được sự thay đổi trong môi trường sống hằng ngày

Kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu xã, phường, phiên chất vấn đặt lên bàn 5 nhóm vấn đề: quy hoạch, nguồn lực bảo vệ môi trường; chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng, y tế và chất lượng không khí.

Dự phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đánh giá hoạt động chất vấn thiết thực, kịp thời. Đại biểu nêu đúng những vấn đề bức xúc, cấp bách; đại diện sở, ngành đưa ra những cam kết giải quyết cụ thể.

Ông ghi nhận sự chuẩn bị từ giám sát chuyên đề đến phóng sự, tài liệu; đánh giá cao chất lượng điều hành, câu hỏi và phần trả lời.

Theo ông Thi, trong năm 2025-2026, Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ môi trường. HĐND thành phố ban hành ít nhất 13 nghị quyết triển khai Luật Thủ đô liên quan đến khoa học, công nghệ và môi trường, tạo cách làm để các địa phương tham khảo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi. Ảnh: Lê Hải

Ông đánh giá chuyển biến trong kiểm soát nguồn thải, xử lý rác sinh hoạt, giảm tỷ lệ chôn lấp; tăng cường quan trắc tự động, bước đầu triển khai vùng phát thải thấp và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, bụi mịn PM2.5 còn diễn biến phức tạp. Ông đề nghị tiếp tục kiểm soát nguồn bụi từ xây dựng, giao thông, hoạt động đốt.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu, sau chất vấn, mỗi cơ quan phải rõ hơn công việc, trách nhiệm, để người dân “cảm nhận được sự thay đổi từ chính môi trường sống hằng ngày”.