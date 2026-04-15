Theo đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự đối với tội Đưa hối lộ.

Cáo buộc trước đó cho rằng, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, cấu kết với ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng, cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Ngày 3/2/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ: 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 19 năm tù.

Bị cáo Phạm Văn Cách cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông Cách nhận án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 15 năm tù.

Kháng cáo toàn bộ bản án

Bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo tài liệu tố tụng, Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 71 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong việc cung cấp thuốc.

Sau khi ông Cách bị khởi tố, ông Huỳnh Nguyễn Lộc đã chuyển 7 tỷ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Thanh Hương (con dâu ông Cách) để trả lại một phần tiền chi phí hoa hồng đã nhận từ ông Cách. CQĐT cho rằng, đây là tiền liên quan đến hành vi phạm tội, cần được xem xét, xử lý trong cùng vụ án.

Theo CQĐT, ông Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện này.

Bị cáo Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) và Lê Phước Nin cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định (cũ) kháng cáo toàn bộ bản án. Trước đó, 2 bị cáo này đều nhận mức án 2 năm tù giam.

Ngoài ra, 10 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, xin được miễn hình phạt.

Theo CQĐT, đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện nên khó khăn trong việc điều tra, xử lý.

Đưa vụ án trên ra xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đưa ra nhận định rằng, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.