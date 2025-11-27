Ông Raúl Rocha Cantú, Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Tổ chức Miss Universe đã bị Văn phòng Công tố Mexico truy tố các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm buôn lậu ma túy, vũ khí và nhiên liệu bất hợp pháp giữa Guatemala và Mexico vào ngày 26/11. Thông tin này được xác nhận bởi các công tố viên Mexico và đăng tải trên tờ Reforma.

Các công tố viên cho biết ông Rocha Cantú đang đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm đa quốc gia phức tạp, được cho là đã hoạt động trong nhiều năm dưới vỏ bọc các doanh nghiệp hợp pháp.

Theo tài liệu tòa án, mạng lưới này bị cáo buộc buôn lậu nhiên liệu bằng thuyền qua sông Usumacinta, sau đó vận chuyển bằng xe tải đến Querétaro của Mexico. Nhiên liệu được điều chỉnh để che giấu nguồn gốc trước khi bán qua các công ty liên kết với ông Rocha. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng trình bày cáo buộc mạng lưới này mua vũ khí bất hợp pháp và chuyển đến các nhóm tội phạm tại nhiều bang của Mexico.

Bà Anne và doanh nhân người Mexico - Raúl Rocha Cantú. Ảnh: Tư liệu

Trong các cuộc khám xét, cơ quan chức năng cho biết đã thu được hồ sơ cho thấy ông Rocha đóng góp tiền cho tổ chức tội phạm, trong đó có khoản 2,1 triệu peso Mexico (hơn 3 tỷ đồng).

Lệnh bắt giữ mà tờ Reforma có được cho biết các thành viên trong mạng lưới tội phạm bị cáo buộc có mối liên hệ với các chính trị gia và quan chức ở cả 3 cấp chính quyền để thực hiện hoạt động bao gồm bán nhiên liệu, ma túy và buôn bán số lượng lớn vũ khí quân dụng.

Ông Rocha đã chủ động tiếp cận cơ quan điều tra vào tháng 10/2025 để thương lượng một thỏa thuận nhằm được miễn truy tố nếu cung cấp thông tin giá trị. Giới chức xác nhận ông đã chấp nhận hợp tác làm nhân chứng ngay sau khi lệnh bắt giữ được ban hành. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này có thể giúp ông giảm nhẹ hình phạt nếu cung cấp lời khai buộc tội các đối tượng khác.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổ chức Miss Universe đang đối mặt với nhiều tranh cãi. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Bangkok (Thái Lan) vừa qua đã vấp phải làn sóng chỉ trích lớn sau khi nhiều giám khảo công khai từ chối vị trí, cáo buộc có sự can thiệp trong việc chọn Hoa hậu Mexico Fátima Bosch lên ngôi.

Nhạc sĩ Omar Harfouch - 1 trong 2 giám khảo - tuyên bố từ bỏ quyền chấm thi, tố cáo ban tổ chức lập hội đồng chấm điểm ngẫu hứng để chọn top 30. Fátima Bosch bị cho là đoạt vương miện nhờ bố đang làm ăn với ông Rocha.

Trong diễn biến khác, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe - cũng bị tòa án Thái Lan phát lệnh truy nã do không đến dự phiên tuyên án trong vụ án lừa đảo liên quan đến công ty JKN Global Group.

Đến nay, cả Tổ chức Miss Universe lẫn đại diện của ông Rocha Cantú đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về các cáo buộc. Giới quan sát cho rằng vụ việc pháp lý này có thể làm gia tăng sự giám sát đối với hoạt động, nguồn vốn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lâu dài của thương hiệu Miss Universe.

Fátima Bosch đăng quang Miss Universe 2025:

Minh Dũng

Theo Latinatimes, Reforma