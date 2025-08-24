Phát huy tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc

Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định để có được thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố. Và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là đoàn kết.

“Phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc như Bác Hồ đã khẳng định: 'Dân là gốc. Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong'. Đó là bài học lớn để phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, lấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch nước biểu dương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị, là ngôi nhà chung quy tụ, đoàn kết các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp, vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối liên minh công - nông - trí thức, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đồng bào các tôn giáo, những người sống “tốt đời, đẹp đạo”, luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước, hoạt động thiện nguyện, chăm lo người nghèo, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, đoàn kết và tiến bộ. Ông cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Đặc biệt, Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm sâu nặng và lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Theo ông, trải qua bao khó khăn, thử thách, đồng bào ở xa Tổ quốc luôn hướng về cội nguồn, tích cực đóng góp trí tuệ, tài lực và tình cảm xây dựng quê hương, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè năm châu. Nhiều tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước - con người Việt Nam, phản bác các luận điệu sai trái, góp phần xây dựng và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khoảng 300 đại biểu từ 34 tỉnh, thành phố dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

“Nhìn lại tiến trình lịch sử trong suốt 80 năm qua, chúng ta càng thấm thía chân lý: mỗi thắng lợi của dân tộc Việt Nam đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng” - Chủ tịch nước nhận định.

Bước vào kỷ nguyên mới, đứng trước những vận hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách, Chủ tịch nước yêu cầu phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc; tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao; phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Hội nghị hôm nay cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc, tôn giáo và kiều bào; đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quang Vinh

Bà Giàng Thị Dung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, nữ tiến sĩ Kinh tế người dân tộc Mông đầu tiên của tỉnh - chia sẻ, nhờ các chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước, đời sống nhân dân được nâng lên rất nhiều so với trước đây, diện mạo nông thôn đã có đổi thay. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào các dân tộc còn cao, mức sống chênh lệch xa so các vùng thuận lợi, vấn đề lao động, việc làm, sinh kế trong vùng đồng bào còn nhiều khó khăn...

Bà Dung tha thiết đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục dành nguồn lực đầu tư cho khu vực này, sớm cho triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Ông Sơn Phước Hoan - nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - cũng mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có chủ trương, chính sách toàn diện, đồng bộ bao phủ các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các dân tộc có yếu tố đặc thù; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Trong khi đó, TS. Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM - nhận định, sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu đáng kể, Việt Nam đã tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá để tiến vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, trong niềm vui hôm nay, bà Vân nghĩ đến những bạn bè, đồng nghiệp bên Pháp, những người mong ước được trở về, góp phần cùng đồng bào xây dựng quê hương nhưng còn nhiều băn khoăn vì chưa được trở lại quốc tịch Việt Nam, chưa được phép mua nhà đất theo luật sở hữu nhà đất hiện hành. Có những thanh niên Việt Nam du học nước ngoài, sau khi tốt nghiệp, có bằng cấp chuyên môn cao, mong muốn được trở về góp sức xây dựng quê hương nhưng chưa biết gõ cửa ở đâu, làm việc gì...

“Tôi rất biết ơn Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã khuyến khích thành lập Trung tâm hỗ trợ kiều bào. Đây là ngôi nhà chung cho kiều bào khi về nước, nơi lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho kiều bào” - bà Vân bày tỏ.

Còn ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - khuyến nghị rằng MTTQ Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo dân vận các cấp từ Trung ương tới cơ sở, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Theo ông Đảm, phải làm sao để mỗi người dân đều chung sức, chung lòng cùng nhau góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đảng, Nhà nước đề ra, trước mắt là những mục tiêu hướng tới 100 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng và 100 năm kỷ niệm ngày thành lập nước.

“Tổ chức cơ quan chuyên trách của mặt trận và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phải tinh, gọn, mạnh, có chính sách thu hút, phát huy các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động thì Mặt trận mới có trí tuệ để đủ sức hoạt động, nhất là giám sát, phản biện xã hội một cách hiệu quả” - ông Đảm đề xuất.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công".

"Trăm triệu trái tim nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết một lòng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh" - ông Chiến khẳng định.