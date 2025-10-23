Chuyên cơ chở Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi chiều nay đến Hà Nội.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nam Phi sau 18 năm, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp theo cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa vào tháng 4 vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cùng thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai.

Ông Matamela Cyril Ramaphosa từng thăm Việt Nam cách đây 9 năm trên cương vị Phó Tổng thống.

Chiều nay, Tổng thống Nam Phi dự lễ đón tại Phủ Chủ tịch do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón. Sau đó, thiếu nhi Thủ đô tặng Tổng thống Nam Phi bó hoa tươi thắm.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đi dọc thảm đỏ, bước lên bục danh dự.

Sau khi Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai nguyên thủ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi giới thiệu thành phần đoàn hai nước tham dự lễ đón.

Hai lãnh đạo tiếp đó chụp ảnh chung và hội đàm cấp cao.

Trước lễ đón, Tổng thống Nam Phi đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Dự kiến Tổng thống Nam Phi sẽ hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Việt Nam và có các hoạt động quan trọng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Ngày 22/10, tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Phi Ronald Lamola khẳng định, chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác khoáng sản cũng như hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Ronald Lamola nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy hợp tác xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, tăng cường đa dạng hóa đối tác và Bộ Ngoại giao hai nước cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện những nhiệm vụ này.

Theo ông, chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi và hoạt động dự hội nghị thượng đỉnh G20 của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Nam Phi vào tháng 11 tới là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của việc trao đổi đoàn cấp cao.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới

Chuyến thăm của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Toàn cảnh hội đàm

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993, hai nước đã không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Nam Phi hiện là quốc gia châu Phi duy nhất mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển.

Hợp tác kinh tế đạt những kết quả đáng ghi nhận, với kim ngạch thương mại tăng từ 192 triệu USD năm 2007 lên gần 1,8 tỷ USD vào năm ngoái, duy trì ổn định ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi các sản phẩm chủ lực như điện tử, điện thoại, dệt may, giày dép, nông sản (cà phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu), trong khi nhập khẩu từ Nam Phi các mặt hàng khoáng sản, than đá, trái cây, gỗ và hóa chất.