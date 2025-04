Tháp tùng Chủ tịch nước có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Tham gia đoàn còn có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay Wattay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khemmani Pholsena; Đô trưởng Vientiane Atsaphangthong Siphandone; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; cùng một số lãnh đạo các đơn vị Bộ Ngoại giao Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam với Lào.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp; quan hệ chính trị ngày càng tin cậy, gắn bó; hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững và phát triển; hợp tác kinh tế, đầu tư có nhiều tiến triển, năm 2024 ghi dấu ấn tổng kim ngạch hai chiều đạt 2,2 tỷ USD (tăng 34% so với 2023), 3 tháng đầu năm nay đạt gần 1 tỷ USD (tăng hơn 100% so với cùng kỳ 2024).

Người phát ngôn cho biết, dự kiến Chủ tịch nước sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Thủ tướng Lào; Chủ tịch Quốc hội Lào và một số nguyên lãnh đạo cấp cao Lào. Chủ tịch nước sẽ dự chương trình "Gặp gỡ, giao lưu Việt-Lào: tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long"...

Ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết, các chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao hai nước là hoạt động truyền thống, nhằm tiếp tục tăng cường và xây dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng gắn bó hơn.

Đây là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi về chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng cụ thể, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như ủng hộ lẫn nhau tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế.

Dù tình hình khu vực và quốc tế có phức tạp đến đâu, với cả cơ hội và thách thức, Lào và Việt Nam vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt mà hai nước coi là di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.

Ảnh: TTXVN

Đại sứ Lào nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là sự tiếp nối mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân Lào và Việt Nam, cũng như tiếp tục làm phong phú, vun đắp tình cảm và sự gần gũi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường sang thăm Lào trong bầu không khí nhân dân các dân tộc Lào vừa tổ chức đón mừng Tết cổ truyền (Bunpimay) và đang phấn khởi trong những ngày đầu năm mới Phật lịch 2568 với nhiều kỳ vọng mới. Đây sẽ là một hoạt động cụ thể gia tăng tình cảm gắn bó, gần gũi đặc biệt thân thiết giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Chuyến thăm mang tới cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những tình cảm đồng chí anh em thân thiết, sâu đậm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như khí thế hào hùng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đây thực sự là hoạt động thể hiện đậm đà truyền thống quan hệ đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam và Lào và có một không hai trên thế giới.