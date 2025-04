Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Quốc gia Lào.

Cùng dự buổi giao lưu, về phía Lào có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào.

Cuộc giao lưu cũng có sự góp mặt của hàng trăm du học sinh Việt Nam và hơn 1.000 cựu chiến binh và đại diện thế hệ lưu học sinh người Lào từng có thời gian học tập tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự buổi giao lưu

Trước khi bắt đầu buổi giao lưu, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành hai nước đã thưởng thức chương trình văn nghệ Việt - Lào do đoàn văn nghệ Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lào biểu diễn; tham quan trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện về các dấu mốc nổi bật của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và liên minh chiến đấu Việt - Lào.

Bộ ảnh được trưng bày tại buổi giao lưu gồm 30 bức ảnh tiêu biểu được chọn lọc từ nguồn tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó thể hiện sống động, chân thực mối quan hệ, tình đồng chí gắn bó keo sơn, bền chặt giữa Đảng và nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày nay.

Trong không khí thắm đượm tình anh em, ấm áp tình đồng chí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào Sengnuon Sayalath đã chia sẻ những câu chuyện cảm động về quãng thời gian tham gia liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định đó là giai đoạn đấu tranh đầy gian khổ, nhưng cũng thể hiện tinh thần cách mạng, sự anh dũng, kiên cường và hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam với cán bộ, chiến sĩ Quân đội Giải phóng nhân dân Lào và nhân dân các dân tộc Lào đã kề vai sát cánh chiến đấu kiên cường vì độc lập tự do. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn ghi nhớ công lao to lớn và biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam dành cho sự nghiệp cách mạng - dân chủ tại Lào.

Tại buổi giao lưu, đại diện tuổi trẻ Lào bày tỏ tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng của hai dân tộc, về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mà thế hệ các Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Kaysone Phomvihane và Souphanouvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane rằng: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình hữu nghị Việt - Lào sẽ mãi vững bền hơn núi, hơn sông”, đại diện thế hệ trẻ Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình để kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt - tài sản quý giá mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp nhưng là lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước, được gặp những người đồng chí, những người anh em đã cùng chia sẻ hiểm nguy, gian khó, sẵn sàng hy sinh vì nhau, gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Lào và được chứng kiến những phát triển mạnh mẽ của đất nước Lào sau gần 40 năm đổi mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đại biểu xem triển lãm ảnh về quan hệ hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện

Nhấn mạnh đây là thời điểm mà nhân dân hai nước đang hòa chung vào không khí hân hoan kỷ niệm những chiến thắng vẻ vang của mỗi nước và chiến thắng chung của hai dân tộc Việt - Lào, Chủ tịch nước cho rằng cần trân trọng và khắc ghi công ơn của các lãnh tụ kính yêu của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong... cùng các anh hùng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ của hai dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của Việt Nam đều có sự ủng hộ quý báu, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch nước khẳng định hai bên cần có trách nhiệm truyền lại những trang sử hào hùng này cho thế hệ trẻ, để họ hiểu rõ giá trị của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ này.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thắng lợi chung của hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay để lại những bài học vô giá, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, trước hết là tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, kết nối mạch nguồn quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược đó đã được các lãnh tụ kính yêu của hai nước khẳng định và dày công vun đắp; tinh thần đó sẽ còn sống mãi với thời gian và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Hai dân tộc Việt - Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chung một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau như anh em” hay như đánh giá của Chủ tịch Souphanouvong rằng: "Tình hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam thật là vĩ đại mà bất cứ bài ca, bản nhạc nào, bất cứ bài thơ nào hay nhất cũng không sao diễn tả trọn vẹn được. Tình hữu nghị đó cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất".

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam nhận thức rằng cần phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đưa tài sản vô giá mà các thế hệ cha anh đi trước dày công gây dựng thành điểm tựa vững chắc cho các hoạt động hợp tác sâu rộng, hiệu quả, cùng có lợi, trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi giao lưu

Trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình", Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm thành công với các đồng chí, các bạn Lào trong ổn định kinh tế vĩ mô và trong việc triển khai các chủ trương lớn như tinh gọn, xây dựng bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với nỗ lực chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Nhấn mạnh thanh niên là mùa xuân của đất nước, là tương lai của mỗi dân tộc, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi được gặp các bạn trẻ Việt - Lào trong buổi giao lưu lần này, qua đó nhận thấy tương lai tươi sáng của đất nước Lào và cũng thấy được những người kế thừa xứng đáng cho tình đoàn kết vĩ đại Việt Nam - Lào, thế hệ giữ lửa, là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với tương lai rạng ngời của hai dân tộc Việt - Lào.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành mọi tình cảm tốt đẹp, chân thành nhất, mọi nguồn lực trong khả năng có thể để thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là dành cho các bạn sinh viên Lào; đồng thời chỉ rõ số lưu học sinh Lào tốt nghiệp ở Việt Nam về nước hiện nay đang phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

Với niềm tin về tương lai ngày càng tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện các nỗ lực đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào anh em, đồng thời tin tưởng với quyết tâm trong từng hành động, nỗ lực xuất phát từ trái tim của mỗi người dân Lào, mỗi người dân Việt Nam, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

