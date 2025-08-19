Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan.
Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm.
Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự.
Sau khi Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai nguyên thủ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước và Quốc vương Bhutan giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
Hai lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.
Trước lễ đón, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.