Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự.

Sau khi Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai nguyên thủ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước và Quốc vương Bhutan giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hai lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Trước lễ đón, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan có nhiều tiến triển tích cực trên các lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp

Chủ tịch nước và Quốc vương chụp ảnh chung trước hội đàm

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu chụp ảnh chung

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội đàm

Quốc vương Bhutan tại hội đàm

Về kinh tế, hai nước đang nỗ lực tăng thương mại hai chiều, trong đó những mặt hàng mà Việt Nam thường xuất khẩu sang Bhutan gồm gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số hàng hóa khác. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh là những lĩnh vực còn nhiều cơ hội và dư địa để hợp tác, phát triển giữa hai nước