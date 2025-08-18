Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Đón Quốc vương và Hoàng hậu tại sân bay có: Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Tháp tùng Quốc vương và Hoàng hậu có: Thượng tọa Sangay Dorji, Tăng đoàn Trung ương Bhutan; ông D.N.Dhungyel - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại đối ngoại Bhutan; ông Namgyal Dorji - Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan; ông Dasho Ugyen K. Namgyel - Trợ lý Quốc vương; ông Sonam Wangyel - Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bhutan; ông Karma Wangchuk - Tổng Thư ký Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan; ông Kinzang Dorji - Đại sứ Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tại Sân bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan có nhiều tiến triển tích cực.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước mà còn khắc họa rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đây là dịp quan trọng để định hình và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Dự kiến, Quốc vương Bhutan sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự một số hoạt động quan trọng khác.

Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương và xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với nâng cao phúc lợi của người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Mặc dù hợp tác đầu tư, thương mại còn ở mức khiêm tốn nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội tại Bhutan. Hiện Việt Nam đã có một dự án đầu tư trong lĩnh vực nội thất và xây dựng đang hoạt động tại nước này.

Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhiều người Việt Nam đi du lịch để khám phá Bhutan, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các đền thờ Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang du lịch ở Việt Nam.