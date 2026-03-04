Tại TPHCM, hơn 2.500 thanh niên (gồm 2.058 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 476 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) đã có mặt tại điểm giao, nhận quân - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thắp ngọn lửa truyền thống trong ngày hội giao quân. Trong đợt giao, nhận quân năm 2026, TPHCM là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước. Thành phố được giao tuyển chọn, gọi 9.105 công dân nhập ngũ, gồm 7.300 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 1.805 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó có 5 chỉ tiêu là nữ.

Tại Hà Nội, năm nay thủ đô có hơn 4.000 công dân nhập ngũ, trong đó 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện (chiếm hơn 60%). Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 30%, trong đó có 164 đảng viên, 2.277 người được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tới dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao nhận quân số 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà. Ông Nguyễn Duy Ngọc đã thắp đài lửa truyền thống, khẳng định ý nghĩa ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Điểm giao nhận quân số 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà gồm 17 phường: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tương Mai.

Đại diện các chiến sĩ nhập ngũ trong đợt này, công dân Nguyễn Minh Nam (phường Giảng Võ) khẳng định sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giao phó.

Nổi trống mở hội giao quân và phát biểu động viên công dân nhập ngũ, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội ghi nhận và biểu dương toàn thể các thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm quân số và chấp hành thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân hôm nay.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận gửi gắm niềm tin tưởng vào 440 đoàn viên thanh niên ưu tú tại điểm giao nhận quân số 4, tự tin vững bước lên đường để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.