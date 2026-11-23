Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng, Dinh Quận Hóc Môn (TPHCM) và dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026).

Chiều nay (23/11), nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TPHCM).

Cùng tham dự, có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo TPHCM, sở ngành và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng. Đây là nơi thực dân Pháp từng lập trường bắn, xử tử nhiều chiến sĩ cách mạng, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn - nơi ghi dấu hai sự kiện lịch sử tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940).

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa tại Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn

Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu tham dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026)

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh ôn lại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và tinh thần đấu tranh kiên cường của quân, dân Hóc Môn - Bà Điểm.

Bà Thanh cho biết, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, hưởng ứng lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, các lực lượng cùng đông đảo quần chúng tiến công Dinh Quận trưởng. Tiếng trống, tiếng mõ vang khắp 18 thôn Vườn Trầu, thúc giục người dân đứng lên đấu tranh. Đặc biệt, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa, sau này trở thành Quốc kỳ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà, thăm hỏi các gia đình thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa tại buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026).

Dù cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân không bị khuất phục.

Tháng 8/1941, nhiều lãnh đạo cách mạng như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến cùng nhiều chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh tại các pháp trường ở Hóc Môn và Ngã Ba Giồng.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn nhấn mạnh, sau 86 năm, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa vẫn là nguồn động lực để các thế hệ tiếp nối, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bà Thanh cho biết, xã Hóc Môn cùng các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Đông Thạnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, chăm lo người có công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm: Chủ tịch Quốc hội giao 5 nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TPHCM tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện để thành phố phát triển bứt phá.