Sáng 8/11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dự lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Tân Trào được biết đến là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, địa danh gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dự lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng. Ảnh: Media QH

Tháng 8/1945, tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc, đặt nền móng cho sự hình thành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã hết lòng che chở, đùm bọc Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội và Chính phủ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Một trong hai công trình được khánh thành dịp này là Tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên, có chiều dài 9,2 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh "Quốc hội Việt Nam kiến tạo và phát triển". Ảnh: Media QH

Dự án được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành trong thời gian chưa đầy 11 tháng, mặc dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết và công tác thi công.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, 509 hộ gia đình và 6 tổ chức trên địa bàn đã hiến gần 8,8ha đất, tháo dỡ các công trình để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Sự đồng thuận, chung sức của người dân hai xã Tân Trào và Trung Yên không chỉ góp phần quan trọng đưa công trình về đích đúng tiến độ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án. Ảnh: Media QH

Việc đưa tuyến đường vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các điểm di tích lịch sử, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân và du khách.

Công trình cũng góp phần mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK, thúc đẩy liên kết giữa phát triển du lịch với sản xuất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bảo tàng ATK Tân Trào - “trường học lịch sử”

Cùng với tuyến đường Tân Trào - Trung Yên, công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được khánh thành với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng.

Bảo tàng được xây dựng với 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giới thiệu, tái hiện những sự kiện và dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam; đồng thời chú trọng yếu tố mỹ thuật, tính trang nghiêm, phù hợp với giá trị lịch sử đặc biệt của vùng đất Tân Trào.

Các đại biểu dự lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Media QH

Bảo tàng là nơi lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử quý giá của dân tộc; góp phần khẳng định vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo tồn di sản, Bảo tàng ATK Tân Trào còn được kỳ vọng trở thành một “trường học lịch sử”, không gian văn hóa sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp tri thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh niên.

Việc đưa bảo tàng vào hoạt động cũng tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào đối với du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào. Ảnh: Media QH

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), đồng thời chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 - 4/11/2026). Đây cũng là dịp hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.