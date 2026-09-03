Chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 6, cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ hai của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong khoảng 5,5 ngày được chia thành một số đợt, xem xét hơn 40 nội dung. Đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp, rất quan trọng cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn.

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 31/41 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2; nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; chính sách phải rõ, khả thi, giải quyết đúng vấn đề của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội quán triệt kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực; không tạo thêm thủ tục, chi phí, không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm; không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.

Tinh thần được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "pháp luật phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn; phải tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển".

Khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải siết chặt kỷ luật lập pháp và kỷ luật chuẩn bị kỳ họp.

Khi xem xét Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những vấn đề cấp thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển.

"Đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án, xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng; khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng chương trình chung", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến xem xét gần 60 nội dung, với nhiều vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu; chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện. Các cơ quan cũng cần lưu ý không để hồ sơ gửi chậm, tài liệu muộn, bổ sung nội dung sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp.

Quốc hội quyết định những vấn đề hệ trọng, có tác động lâu dài thì đại biểu phải có đủ thời gian, đủ thông tin và đủ cơ sở để xem xét, quyết định với chất lượng cao nhất.

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc càng lớn càng phải đổi mới mạnh phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm đến cùng.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, trong tháng 9, cùng với phiên họp này, còn nhiều hoạt động quan trọng của Quốc hội và các cơ quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan chủ động hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, xử lý công việc quyết liệt hơn; việc thuộc thẩm quyền nào thì cấp đó phải giải quyết và chịu trách nhiệm.

Trong toàn bộ phiên họp, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo một tinh thần xuyên suốt, nhất quán: "Khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm. Thời gian gấp nhưng kỷ luật không được lỏng. Phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng".

Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị với yêu cầu đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm và theo đến cùng.