Sáng 3/9, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết nếu các nghị quyết chiến lược trả lời câu hỏi phát triển bằng cách nào, thì Nghị quyết 25 trả lời câu hỏi phát triển bằng sức mạnh tinh thần nào và huy động được sự đồng lòng của toàn dân để thực hiện.

“Một chủ trương đúng mà cán bộ, đảng viên chưa thông, lòng dân chưa thuận thì vẫn ách tắc; một chính sách hay mà cán bộ chưa tin hoặc không hiểu thì vẫn nằm trên giấy”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề

Vì vậy, Nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng trong tổ chức thực hiện, vừa đi sau tổng kết và củng cố niềm tin của từng nghị quyết chiến lược.

Nghị quyết 25 xác định phương châm xuyên suốt là “chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả”.

"Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ khoa học. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lý giải.

Nghị quyết nêu rõ 4 quan điểm chỉ đạo, trong đó, có ba điểm mới cần quán triệt sâu.

Một là, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, trong môi trường số, chỉ quản lý thông tin thôi thì không đủ và cũng không thể, cho nên phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.

Hai là, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách.

“Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu nay, nghị quyết lần này gỡ tồn tại ấy bằng cơ chế đánh giá, xếp loại và xem xét trách nhiệm”, ông Trịnh Văn Quyết cho biết.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Nghị quyết lượng hóa các mục tiêu đến năm 2030 thành 5 nhóm với các chỉ tiêu kiểm đếm được.

Trong đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu 100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định.

Cùng với đó, hình thành mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực; đào tạo chuyên sâu 4.000-6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị nêu rõ công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Bộ Chính trị nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có ba nhóm đột phá.

Nhóm giải pháp đột phá thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội.

Ảnh: QH

Thứ hai là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp không gian thực với không gian số.

Nhóm giải pháp đột phá thứ ba là bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Cùng với ban hành khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm công tác tư tưởng, theo ông Trịnh Văn Quyết, sẽ có chính sách đãi ngộ đặc thù và bảo vệ cán bộ dám nói thẳng, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm.

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng và áp dụng thống nhất hệ tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng; sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ bố trí nguồn lực và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Các nhóm giải pháp còn lại là về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng…

Tám nhóm giải pháp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trả lời bốn câu hỏi: ai lãnh đạo và chịu trách nhiệm; làm ở đâu là chính - ở cơ sở, ở từng địa bàn dân cư; làm bằng nội dung gì và phương thức nào; làm bằng nguồn lực, con người, công nghệ nào.

“Công tác tư tưởng là công việc rất khó, bởi đối tượng của nó là niềm tin - thứ được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương cũng rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực cho phát triển đất nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Vì vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết 25 không đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà đo bằng ba điều rất cụ thể.

Đó là, người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không; và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không.