Chiều 7/5, Thường trực Ban chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Ban chỉ đạo.

Đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã đạt nhiều kết quả như: ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện; tổ chức các hội nghị tập huấn trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm thống nhất nhận thức và cách làm…

Bộ trưởng Tư Pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH

Trong đó, Bộ Tư pháp đã chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới để làm nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng cho hoạt động tổng rà soát, đồng thời đã xây dựng hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến, các mẫu báo cáo cũng như hỗ trợ trực tuyến phục vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cuộc tổng rà soát có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phục vụ việc hoàn thiện căn cơ, đồng bộ cấu trúc hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, bước đầu đã hình thành hệ thống dữ liệu nền tảng công nghệ phục vụ công tác rà soát, trong đó có cơ sở dữ liệu pháp luật với hàng trăm nghìn văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, đối chiếu, đánh giá chính xác.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, việc triển khai ở một số cơ quan, địa phương chưa đồng bộ. Đáng chú ý là nguy cơ rà soát mang tính hình thức, chỉ dừng lại ở danh mục văn bản mà chưa đi vào bản chất vấn đề.

“Tổng kiểm kê thể chế” - bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước

“Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường mà là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong phát triển” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, tập trung làm rõ những quy định đang cản trở phát triển, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp. Quá trình rà soát phải bảo đảm “đúng, trúng, thực chất”, tránh tình trạng báo cáo hình thức, kết quả chung chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại phiên họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường lắng nghe thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt từ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, coi đây là thước đo khách quan nhất để đánh giá chất lượng pháp luật. Ông đề nghị các cơ quan không chỉ tổ chức hội thảo, tọa đàm mà cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật. Mục tiêu cuối cùng của việc hoàn thiện pháp luật là phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Về nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn. Các cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành kế hoạch phải hoàn thành theo đúng mốc thời gian được giao.

Ông yêu cầu việc rà soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển như phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; thủ tục hành chính; dữ liệu số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ảnh: QH

Trong quá trình rà soát, các cơ quan phải khách quan, khoa học, cầu thị, không né tránh; mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kể cả những quy định thuộc thẩm quyền hoặc lợi ích quản lý của chính cơ quan mình. Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường điều phối, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp nhanh, phản ứng kịp thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện, không chờ đến các cuộc họp định kỳ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.