Sáng 5/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác chủ yếu trong tháng 4, xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là cuộc họp giao ban đầu tiên của lãnh đạo Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ động, trách nhiệm, bắt nhịp công việc nhanh, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, không để gián đoạn, không có khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã khẳng định năng lực thích ứng nhanh, sự vận hành thông suốt của bộ máy Quốc hội sau kiện toàn.

Các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đảng ủy Quốc hội được triển khai đồng bộ; công tác đối ngoại nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu phía trước rất lớn, áp lực rất cao, với nhiều nhiệm vụ mới đặt ra. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phải đi trước một bước, tạo dư địa phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong nước, sau Đại hội 14 của Đảng, hệ thống chính trị bước vào giai đoạn triển khai các nghị quyết chiến lược với mục tiêu tăng trưởng cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

“Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết yêu cầu của cử tri và nhân dân đối với Quốc hội ngày càng cao. Vì vậy, Quốc hội không chỉ ban hành luật mà còn phải giám sát hiệu quả, quyết định đúng và trúng, phản ứng chính sách nhanh, linh hoạt, sát thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thách thức lớn nhất của Quốc hội khóa 16 không chỉ là khối lượng công việc, mà là yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quốc hội phát huy tinh thần “lập pháp kiến tạo, giám sát thực chất, quyết sách bứt phá”, tập trung vào các định hướng lớn.

Trước hết là đột phá trong công tác lập pháp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển; từ “quản chặt” sang “tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng kiểm soát hiệu quả”.

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội phải đi đầu trong đột phá thể chế; nếu không đổi mới tư duy lập pháp, sẽ không tạo được dư địa phát triển.

Với hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát phải đi đến cùng vấn đề, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế theo dõi sau giám sát; tăng cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng, mỗi quyết định của Quốc hội phải được xem xét đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động kinh tế - xã hội, phương án tài chính và rủi ro; không chỉ đúng quy trình mà còn phải đúng thực tiễn, đúng thời điểm và tạo được hiệu quả thực chất.

Với công tác của Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị chu đáo nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị; sơ kết, đánh giá hiệu quả mô hình Đảng bộ Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc sau một năm hoạt động; tiếp tục sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; xây dựng tờ trình, Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 2/2026.